Sport publica nota e pede desculpas pelo rebaixamento: "Erramos. E pedimos desculpas"
Clube reconhece erros, agradece apoio da torcida e promete reconstrução para 2026; Clube deve ter mudanças na gestão administrativa no ano que vem
O Sport publicou uma nota oficial na noite deste sábado (15), horas após o rebaixamento ser confirmado com a derrota por 5x1 para o Flamengo, na Arena de Pernambuco. No comunicado, o clube reconheceu erros, pediu desculpas e agradeceu o apoio da torcida ao longo da temporada, mesmo diante da pior campanha de sua história na Série A.
Na mensagem, o clube destacou a postura do torcedor, que seguiu apoiando mesmo com a equipe afundada na lanterna desde as primeiras rodadas. “Antes do indispensável e sincero pedido de desculpas, é fundamental reconhecer que o nosso torcedor, apesar da imensa decepção, não deixou de apoiar em nenhum momento”, diz o texto.
O Sport também ressaltou a importância de valorizar a relação com a torcida, apesar dos resultados negativos. “Mesmo sabendo o que forja ser Sport Club do Recife, é necessário exaltar em toda oportunidade. E agradecer. Apesar de todos os erros cometidos e da falta de bons resultados, a torcida esteve sempre espetacular”, afirma a nota.
Em outro trecho, o clube admite de forma direta que falhou durante a temporada. “Erramos. E pedimos desculpas”, diz o comunicado. O Sport afirma que o pedido não apaga a decepção, mas é um reconhecimento interno da dimensão da queda: “Mesmo que esse pedido em nada altere tudo o que ocorreu nesta temporada, acreditem: a raiva e a frustração que é de todos, é nossa também”.
A nota termina com uma promessa de reconstrução para 2026, ano em que o clube disputará a Série B. “O Sport estará, certamente, mais forte em 2026 para voltar a honrar cada um dos que carregam esse escudo no peito”, conclui o comunicado.
O rebaixamento foi confirmado na tarde deste sábado, após a goleada sofrida para o Flamengo. O Sport segue na lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, e ainda terá cinco jogos a cumprir na competição.
Confira a nota completa:
