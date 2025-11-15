fechar
Sport | Notícia

Sport: Rafael Thyere se emociona ao falar de Milton Bivar, pede desculpas por queda e fala em reformulação

Capitão lamenta queda, fala em reconstrução para 2026 e dedica palavras à família de Milton Bivar, que morreu na última sexta-feira (14)

Por Thiago Wagner Publicado em 15/11/2025 às 20:54 | Atualizado em 15/11/2025 às 21:23
Rafael Thyere, zagueiro do Sport, em chegada da delegação rubro-negra ao estádio
Rafael Thyere, zagueiro do Sport, em chegada da delegação rubro-negra ao estádio - Paulo Paiva/SCR

Clique aqui e escute a matéria

O capitão Rafael Thyere desabafou após o rebaixamento do Sport para a Série B de 2026. Visivelmente emocionado, o zagueiro falou sobre a goleada por 5x1 para o Flamengo, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, que confirmou matematicamente a queda do clube. “Momento muito triste. Muito tempo aqui já. Foi luta grande para colocar o clube na Série A. Ano para esquecer em tudo”, disse.

Thyere afirmou que o Sport precisa passar por uma reconstrução profunda a partir do próximo ano. “Esse clube é gigante, tem que se reerguer, rever muita coisa. 2026 será de muito trabalho, reformulação. Temos que encarar essa realidade”, declarou. Ele ressaltou que a Série B não permite erros: “Futebol brasileiro é muito difícil, não só a Série A, mas a Série B também. Temos que ter preparação muito boa”.

Abalado, o capitão disse não encontrar palavras para explicar ao torcedor o que aconteceu durante a temporada. “Não tem como vir aqui e falar tudo que aconteceu. Não tem como vir no torcedor e pedir desculpas”, afirmou. Mesmo assim, deixou um registro: “Vou deixar pedido de desculpas ao torcedor, mas de forma protocolar, porque não tem mais o que dizer”.

Em um dos momentos mais fortes da entrevista, Thyere dedicou palavras à família de Milton Bivar, ex-presidente do Sport, que morreu nesta sexta-feira (14) e foi responsável direto pela sua chegada ao clube em 2019. “Deixar também sentimento à família do Milton Bivar, que foi um cara que me ajudou muito e me fez estar aqui. Sei que não é o momento, mas quis falar. Sinto muito pelo cara que ele foi”, disse, chorando.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Sport está na lanterna desde a 3ª rodada e tem a pior campanha de sua história na Série A: apenas 17 pontos em 33 jogos, com duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas. A queda veio em meio à crise política, administrativa e financeira, acentuada pela polêmica transferência de mando para a Arena de Pernambuco — palco onde o time enfrentou maioria de torcedores do Flamengo e viu o fim de uma temporada marcada por erros e desgaste com a torcida.

Os gols da goleada foram marcados por Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. Pablo descontou. Mesmo rebaixado, o Sport ainda fará cinco partidas para cumprir tabela: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).

“Esse clube é muito gigante e não pode passar pelo que passou. Dói muito ver tudo que foi construído e ver o que aconteceu. Dói de verdade”, resumiu o capitão.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags