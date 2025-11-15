Sport: Rafael Thyere se emociona ao falar de Milton Bivar, pede desculpas por queda e fala em reformulação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Capitão lamenta queda, fala em reconstrução para 2026 e dedica palavras à família de Milton Bivar, que morreu na última sexta-feira (14)

O capitão Rafael Thyere desabafou após o rebaixamento do Sport para a Série B de 2026. Visivelmente emocionado, o zagueiro falou sobre a goleada por 5x1 para o Flamengo, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, que confirmou matematicamente a queda do clube. “Momento muito triste. Muito tempo aqui já. Foi luta grande para colocar o clube na Série A. Ano para esquecer em tudo”, disse.

Thyere afirmou que o Sport precisa passar por uma reconstrução profunda a partir do próximo ano. “Esse clube é gigante, tem que se reerguer, rever muita coisa. 2026 será de muito trabalho, reformulação. Temos que encarar essa realidade”, declarou. Ele ressaltou que a Série B não permite erros: “Futebol brasileiro é muito difícil, não só a Série A, mas a Série B também. Temos que ter preparação muito boa”.

Abalado, o capitão disse não encontrar palavras para explicar ao torcedor o que aconteceu durante a temporada. “Não tem como vir aqui e falar tudo que aconteceu. Não tem como vir no torcedor e pedir desculpas”, afirmou. Mesmo assim, deixou um registro: “Vou deixar pedido de desculpas ao torcedor, mas de forma protocolar, porque não tem mais o que dizer”.

Em um dos momentos mais fortes da entrevista, Thyere dedicou palavras à família de Milton Bivar, ex-presidente do Sport, que morreu nesta sexta-feira (14) e foi responsável direto pela sua chegada ao clube em 2019. “Deixar também sentimento à família do Milton Bivar, que foi um cara que me ajudou muito e me fez estar aqui. Sei que não é o momento, mas quis falar. Sinto muito pelo cara que ele foi”, disse, chorando.

O Sport está na lanterna desde a 3ª rodada e tem a pior campanha de sua história na Série A: apenas 17 pontos em 33 jogos, com duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas. A queda veio em meio à crise política, administrativa e financeira, acentuada pela polêmica transferência de mando para a Arena de Pernambuco — palco onde o time enfrentou maioria de torcedores do Flamengo e viu o fim de uma temporada marcada por erros e desgaste com a torcida.

Os gols da goleada foram marcados por Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. Pablo descontou. Mesmo rebaixado, o Sport ainda fará cinco partidas para cumprir tabela: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).

“Esse clube é muito gigante e não pode passar pelo que passou. Dói muito ver tudo que foi construído e ver o que aconteceu. Dói de verdade”, resumiu o capitão.