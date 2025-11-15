Direção do Sport optou pelo papelão e colheu um vexame que mancha para sempre a história do clube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sport foi rebaixado neste sábado (15) no jogo em que a diretoria criou o cenário onde havia mais flamenguistas do que torcedores do Leão

Clique aqui e escute a matéria

Sim, o Sport está rebaixado no Brasileirão. Acabou o sofrimento que foi fruto de uma série de erros da direção rubro-negra na temporada. Elencar essas falhas, porém, seria apenas meter ainda mais o dedo na ferida do combalido coração do torcedor. Ele sabe quais são esses erros. Não é preciso ficar repetindo isso.

Só que o Sport, aliás, a direção do Sport, importante não confundir as pessoas com a instituição centenária, conseguiu colocar a "cereja" no bolo de tanta besteira que fez esse ano.

Ao escolher levar o jogo do Flamengo para a Arena de Pernambuco, permitindo uma carga acima dos 10% para a torcida adversária, a direção rubro-negra optou pelo papelão e a ampliação do vexame da temporada. O que o Sport viveu hoje, com o estádio tendo maioria flamenguista em pleno Pernambuco, foi uma humilhação maior do que o 5x1.

A direção do Sport escolheu rasgar qualquer orgulho ou sentimento de bairrismo pernambucano ao fazer isso. Preferiu o dinheiro para cobrir a série de erros que cometeu no ano. Preferiu a vergonha. E passou vergonha "com gosto".

O vexame ficou ainda maior por uma série de coincidências infelizes. Isso porque o jogo ocorreu ainda no aniversário do Flamengo e um dia após a morte do vitorioso Milton Bivar, presidente campeão da Copa do Brasil 2008. A atual direção do Leão manchou toda a história do clube hoje. Uma mancha que ficará na história e dificilmente será cicatrizada.

Que a torcida do Sport possa um dia se curar dessa dor de hoje. E incluo os jogadores nessa conta, afinal eles demonstraram, pelo menos por um tempo na partida, o mínimo de honestidade e brio que se exige da história rubro-negra.

Um dia para o torcedor do Sport esquecer...infelizmente.