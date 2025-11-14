Morre Milton Bivar, ex-presidente do Sport e campeão da Copa do Brasil de 2008
O ex-presidente faleceu nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Ele dirigiu o Leão no histórico título da Copa do Brasil de 2008
Morreu, nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, aos 73 anos, o ex-presidente rubro-negro Milton Bivar. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e, posteriormente, confirmada pelo Sport, em nota oficial, nas redes sociais. Ele estava lutando contra um câncer.
Milton Bivar foi presidente do Sport no histórico biênio de 2007-2008. No primeiro ano, conquistou o título pernambucano e, na temporada seguinte, dirigiu o clube no inédito título da Copa do Brasil.
"É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de Milton Bivar. Um dos maiores dirigentes do Leão, que carregou as cores rubro-negras com muita honra, determinação e dedicação", comunicou o Sport.
"A biografia de Milton se mistura com a do Sport ainda jovem, por conta do pai, de mesmo nome, presidente do Clube nos anos 50. Desde cedo na Ilha do Retiro, ingressou na vida do Leão para não sair mais. E fazer história, com diversos títulos, dentre eles o da Copa do Brasil", completou.
Campeão da Copa do Brasil de 2008, Milton ainda passou pelo Sport como vice-presidente de futebol nos ano de 2006 e 2013, além de presidente do Conselho Deliberativo em 2009 e 2010. A última passagem pelo clube aconteceu entre os anos de 2019 e 2021 como presidente executivo.
"Foi vice-presidente de futebol em 2006, presidente do Sport no biênio 2007-2008, presidente do Conselho Deliberativo no biênio 2009-2010, vice-presidente de futebol em 2013 e presidente em 2019, 2020 e 2021", salientou o clube, em nota oficial.
"Na galeria de troféus, portanto, destacam-se a Copa do Brasil de 2008, três acessos e os pernambucanos de 2006, 2007, 2008 e 2019. Milton Bivar deixa um enorme legado – de títulos a resistência. Ele sempre será lembrado por suas conquistas, sua paixão e fervor. Obrigado, Milton", concluiu.
