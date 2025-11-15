Sport: Yuri Romão promete reformulação no futebol e diz que ninguém está garantido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao anunciar sua saída do clube em dezembro de 2025, Yuri Romão disse que irá propor uma grande reformulação na direção de futebol do clube

Clique aqui e escute a matéria

Na coletiva que anunciou a sua saída do Sport, em 31 de dezembro de 2025, o presidente Yuri Romão afirmou também que o departamento de futebol passará por uma reestruturação completa ainda em 2025. Na coletiva desta sexta-feira (14), o presidente disse que o ano “exige uma análise profunda” e que o clube precisa revisar nomes, funções e decisões antes de iniciar a temporada 2026. “Ninguém está garantido. De cima a baixo, não tem ninguém garantido”, declarou.

Segundo ele, o processo já começa neste fim de semana, quando vai reunir pessoas de confiança para ajudá-lo a avaliar o desempenho do setor ao longo do ano. A ideia é acelerar o diagnóstico antes da auditoria e da eleição que definirá o novo presidente. “Eu vou chamar algumas pessoas para me auxiliar a começar essa análise profunda, quem fica e quem sai”, afirmou.

Yuri admitiu falhas na condução do departamento nesta temporada e disse que a presidência ficou “solta demais” em alguns momentos, sem monitoramento crítico das decisões de futebol. “Faltou a mim alguém ao lado para fazer um acompanhamento mais crítico do que vinha do departamento. Algumas decisões precisavam ter sido mais conversadas”, explicou.

O dirigente também destacou que o planejamento de 2026 já precisa ser adiantado, mesmo com a eleição para uma nova gestão. A ideia é não deixar o clube sem direção esportiva à espera do próximo presidente. “O planejamento do ano que vem terá que ser adiantado. Eu fico até o final de dezembro e vou deixar isso encaminhado”, disse.

A reestruturação inclui revisão de cargos, funções e participação de executivos e dirigentes, como Enrico Ambrogini e Thiago Gasparino, citados na coletiva. Yuri não confirmou permanência de ninguém. “Não tem ninguém garantido”, reforçou.

O presidente encerrou dizendo que o novo ciclo precisa começar com lições do ano que termina. “O que aconteceu em 2025 não pode se repetir. A gente precisa reorganizar o futebol para o Sport voltar a competir”, afirmou.