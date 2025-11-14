Yuri Romão antecipa eleições e permanecerá no comando do Sport até dezembro de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a queda praticamente selada, Leão vive clima de pressão interna, e Yuri Romão enfrenta críticas e desgaste após a venda do mando de campo

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (14), o presidente do Sport Yuri Romão anunciou que vai antecipar as eleições do clube e que vai ficar no cargo até 31 de dezembro de 2025.

"Na reunião de hoje, decidimos que o presidente Yuri Romão permanece no cargo até 31 de dezembro [de 2025]", anunciou o presidente falando de si mesmo em terceira pessoa.

"Ao final desse período, vamos acionar a auditoria e, logo após a conclusão desse processo, convocaremos uma eleição para escolher o novo dirigente para tomar conta do nosso glorioso Sport Club do Recife”, concluiu.

O presidente disse que 'provavelmente' o próximo presidente fará um mandato 'tampão', com novas eleições sendo realizadas no final de 2026 visando o próximo triênio.

Yuri Romão vem vivendo um momento de pressão nos bastidores devido a fatores como a iminente queda do rubro-negro à Série B do Brasileirão, que pode ser confirmado neste sábado, diante do Flamengo.

Outro fator que contribuiu para o desgaste com o atual mandatário foi a venda do mando de campo do confronto, que será realizado na Arena de Pernambuco.

Durante a semana, Romão pediu desculpas aos torcedores em reunião do Conselho Deliberativo.

Yuri Romão renunciou ao cargo de presidente?

Apesar de ter anunciado que estará deixando o clube em dezembro de 2025, Romão disse que a movimentação não se trata de uma renúncia.

O dirigente disse que está realizando uma antecipação das eleições na qual ele passará o bastão para o próximo presidente do clube.



"Não é uma renúncia. Eu estou antecipando uma eleição. Eu fico até a chegada do novo presidente. O novo presidente vai receber o bastão da minha mão", disse.

Coletiva de Yuri Romão na Rádio Jornal

Mudanças no departamento de futebol do Sport

O dirigente ressaltou que as mudanças no clube serão amplas e que nenhuma área está imune ao processo de avaliação.

“Diante do que aconteceu nesse ano trágico, se faz necessária uma análise muito profunda para, só então, definir quem fica e quem sai", disse Yuri.

"Tenho um compromisso neste fim de semana para chamar algumas pessoas que vão me auxiliar nessa análise. Quem fica e quem sai, hoje, não tem ninguém garantido. De cima a baixo, não tem ninguém garantido”, concluiu.

Yuri Romão diz que desempenho em campo prejudicou as receitas do clube

O dirigente fez uma reflexão pessoal sobre a temporada, destacando que ainda não conseguiu realizar uma autocrítica completa.

Ele reconheceu falhas, classificou o ano como totalmente atípico e explicou como a combinação de eliminações precoces e queda de receitas afetou diretamente o equilíbrio financeiro do clube.

“Eu não tive tempo de fazer uma autoanálise, e eu gosto da autocrítica. Não sou uma pessoa vaidosa. É claro que tudo o que a gente projetou ao longo desses anos, e que vinha acontecendo, foi diferente neste ano", pontuou.

"Este foi um ano atípico, um ano em que tudo deu errado. Nada deu certo. Eu gostaria muito de ter deixado o clube organizado — e ele está —, mas o próprio desempenho do Sport acabou provocando um desequilíbrio financeiro", disse.

"Sair precocemente da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, a queda de receita com sócios, bilheteria e outras fontes… tudo isso gera um impacto gigantesco nas contas do clube, que não estavam previstas no orçamento”, concluiu.

Críticas de figuras importantes do Sport

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, se manifestou publicamente a favor de novas eleições para "apaziguar tudo" no clube.

"O que eu comentei é que eu acho que a situação do Sport é muito delicada. Não lembro de um momento difícil feito o atual. Disse que a situação era difícil de realizar. No momento atual, não vejo como", iniciou Bivar.

"Ele (Yuri Romão) falou que era reversível. Eu disse então: está tranquilo. Para apaziguar tudo, acho que deveria ser convocada uma eleição geral. Se coloca a chapa de cada um e vai discutir democraticamente", declarou.

Yuri Romão está no comando do Sport desde 2022. Embora só tenha sido eleito oficialmente presidente para o biênio 2023–2024, ele já dirigia o clube no ano anterior, quando era vice de Leonardo Lopes e assumiu o posto após a licença e posterior renúncia do então mandatário.

Na eleição seguinte, Romão venceu com 82,67% dos votos, consolidando sua permanência à frente do rubro-negro para o biênio de 2025-26.

