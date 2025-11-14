Sport: Yuri Romão garante que irá brigar para quitar atrasos em aberto ainda em 2025
Presidente afirma que permanecerá no cargo para reduzir pendências financeiras até o fim de sua passagem no clube, marcada, segundo ele, para 31/12
Além de afirmar que irá ficar no Sport até 31 de dezembro de 2025, o presidente Yuri Romão afirmou que irá tentar encerrar o ano com salários e dívidas encaminhadas. Na coletiva desta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro, o dirigente explicou que a permanência tem relação direta com responsabilidade institucional.
“Eu poderia muito bem largar e dizer: ‘toma que o filho é teu’, mas isso eu não faço. Tenho responsabilidade com o Sport”, disse.
O presidente reconheceu que o clube convive com atrasos e compromissos pendentes, incluindo rescisões e acordos envolvendo Antônio Oliveira, Du Queiroz, Antônio Carlos e Ramon. Mesmo assim, garantiu que a gestão trabalha para reduzir o passivo até o fim do ano. “Nós temos como garantir receitas para finalizar 2025. Se não for tudo, vai ser muito perto disso. Vou lutar para que seja 100%”, afirmou.
Yuri detalhou que o impacto financeiro vem do desempenho esportivo ao longo da temporada. A eliminação precoce em competições como a Copa do Brasil, além da queda no número de sócios e na bilheteria, pressionou o caixa. “O desempenho esportivo levou a esse descasamento financeiro. Isso não estava no orçamento”, explicou. Ele também citou que o clube precisou lidar com aumento de custos após tentativas de mudar o cenário dentro de campo. “Foram muitas rescisões, muitas ações tomadas para tentar ajustar o time”, disse.
O presidente reforçou que a decisão de permanecer até dezembro serve justamente para entregar o clube em melhor condição ao próximo mandatário. “Eu fui talhado para agir assim. Tenho que ficar até o fim do ano e conduzir a auditoria. Só depois disso o novo presidente recebe o bastão”, afirmou. Segundo ele, deixar agora criaria dificuldade adicional no processo de transição: “Não seria correto abandonar nesse momento. Não faço isso aqui e não faço em lugar nenhum”.
Yuri também comentou que já acionou áreas internas para organizar a reta final do exercício financeiro. Ele afirmou que novas receitas estão previstas para as próximas semanas, sem detalhar valores, e que o clube seguirá priorizando acordos imediatos. “A responsabilidade é minha. Eu respondo pelo clube e vou buscar as soluções até o último dia do ano”, disse.