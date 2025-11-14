Coletiva de Yuri Romão na Rádio Jornal: assista ao vivo
Presidente do Sport concede coletiva em meio à forte pressão interna após iminente rebaixamento e desgaste político nos bastidores; acompanhe ao vivo
Clique aqui e escute a matéria
A coletiva do presidente Yuri Romão, transmitida pela Rádio Jornal, ocorre em um dos momentos mais delicados recentes da vida política do Sport.
O clube vive um cenário de forte instabilidade com o rebaixamento praticamente confirmado para a Série B, possibilidade que pode se concretizar no confronto contra o Flamengo, marcado para este sábado (15).
A expectativa maior gira em torno do futuro de Romão no comando do clube.
A condução da temporada, somada aos resultados ruins, abriu espaço para debates internos sobre sua permanência no cargo.
Nos bastidores, figuras influentes do Sport passaram a intensificar as cobranças diante da iminente queda.
Assista a coletiva de Yuri Romão ao vivo na Rádio Jornal
A coletiva de imprensa será realizada às 11h (de Brasília). Você poderá acompanhar tudo desde o início logo abaixo.
Venda do mando de campo aumentou desgaste
Além do mau momento em campo, outro episódio pressionou ainda mais o presidente: a venda do mando de jogo para a Arena de Pernambuco.
A decisão repercutiu negativamente entre torcedores e setores internos do clube, ampliando o desgaste político.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Durante a semana, Romão chegou a pedir desculpas aos torcedores em reunião do Conselho Deliberativo.
Na fala, obtida com exclusividade pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, Yuri ainda contou que recebeu propostas maiores para tirar o jogo de Pernambuco.
Expectativa sobre possível renúncia
Com o ambiente interno turbulento, a coletiva desta sexta-feira (14) ganha ainda mais relevância.
Há grande interesse em saber se Yuri Romão pretende seguir no cargo ou se considerará a renúncia em meio ao cenário adverso.