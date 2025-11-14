fechar
Sport | Notícia

Coletiva de Yuri Romão na Rádio Jornal: assista ao vivo

Presidente do Sport concede coletiva em meio à forte pressão interna após iminente rebaixamento e desgaste político nos bastidores; acompanhe ao vivo

Por Thiago Seabra Publicado em 14/11/2025 às 9:58
Yuri Romão, presidente do Sport, em entrevista
Yuri Romão, presidente do Sport, em entrevista - SPORT/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A coletiva do presidente Yuri Romão, transmitida pela Rádio Jornal, ocorre em um dos momentos mais delicados recentes da vida política do Sport.

O clube vive um cenário de forte instabilidade com o rebaixamento praticamente confirmado para a Série B, possibilidade que pode se concretizar no confronto contra o Flamengo, marcado para este sábado (15).

A expectativa maior gira em torno do futuro de Romão no comando do clube.

A condução da temporada, somada aos resultados ruins, abriu espaço para debates internos sobre sua permanência no cargo.

Nos bastidores, figuras influentes do Sport passaram a intensificar as cobranças diante da iminente queda.

Assista a coletiva de Yuri Romão ao vivo na Rádio Jornal

A coletiva de imprensa será realizada às 11h (de Brasília). Você poderá acompanhar tudo desde o início logo abaixo.

Venda do mando de campo aumentou desgaste

Além do mau momento em campo, outro episódio pressionou ainda mais o presidente: a venda do mando de jogo para a Arena de Pernambuco.

A decisão repercutiu negativamente entre torcedores e setores internos do clube, ampliando o desgaste político.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Durante a semana, Romão chegou a pedir desculpas aos torcedores em reunião do Conselho Deliberativo.

Na fala, obtida com exclusividade pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, Yuri ainda contou que recebeu propostas maiores para tirar o jogo de Pernambuco.

Leia Também

Expectativa sobre possível renúncia

Com o ambiente interno turbulento, a coletiva desta sexta-feira (14) ganha ainda mais relevância.

Há grande interesse em saber se Yuri Romão pretende seguir no cargo ou se considerará a renúncia em meio ao cenário adverso.

Leia também

Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
EXERCÍCIO FÍSICO

Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
Abel Neto surpreende e anuncia retorno à Globo após sete anos
Abel Neto

Abel Neto surpreende e anuncia retorno à Globo após sete anos

Compartilhe

Tags