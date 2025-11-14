fechar
Sport | Notícia

Saída de Yuri Romão do Sport: o que diz o Estatuto? Tem novas eleições? Entenda

Presidente anunciou que deixará o cargo em 31 de dezembro; pelo estatuto, vice-presidente deve assumir interinamente até escolha do novo mandatário

Por Thiago Wagner Publicado em 14/11/2025 às 12:00 | Atualizado em 14/11/2025 às 12:03
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/Sport

Nesta sexta-feira (14), a Ilha do Retiro ferveu com a notícia de que o presidente Yuri Romão vai deixar o cargo no fim do ano. A decisão dele de deixar o comando do Sport no dia 31 de dezembro de 2025, antes de cumprir metade do mandato, deve provocar eleição indireta no clube, conforme previsto no artigo 87 do estatuto rubro-negro.

De acordo com o texto estatutário, aprovado em 2024, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente assume provisoriamente e o Conselho Deliberativo deve convocar nova eleição no prazo máximo de 15 dias para escolher o novo presidente, que completará o período restante do mandato.

“Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente [...] antes de alcançada a metade do mandato, será realizada eleição específica para tal cargo, no prazo máximo de quinze dias, e a substituição pelo Vice-Presidente será provisória, até a posse do eleito, que terá exercício pelo tempo remanescente à conclusão do mandato originário.” — diz o §1º do artigo 87.

Yuri, contudo, não quis deixar claro sobre esse processo. Ele evitou falar a palavra renúncia e ainda pontou que esse trâmites são com o conselho do clube.

Ainda segundo o estatuto, se a saída ocorresse após a metade do período, o vice-presidente, que no caso é Raphael Campos, permaneceria no cargo até o fim do mandato, sem necessidade de novo pleito. Isso se Campos aceitasse tal mandato.

Yuri Romão assumiu o Sport em 2022, após renúncia de Leonardo Lopes, e foi reeleito em 2022 e em 2024, iniciando novo ciclo em janeiro de 2025. Sua gestão, portanto, deveria se estender até dezembro de 2026. Com o anúncio de que deixará o cargo ainda no primeiro ano do mandato, o clube precisará cumprir o rito estatutário e realizar uma nova eleição para definir o sucessor.

A tendência é que o processo seja conduzido pelo Conselho Deliberativo, que também ficará responsável por homologar a transição e supervisionar o período interino do vice-presidente.

A saída ocorre em meio a uma das temporadas mais turbulentas da história recente do Sport, marcada por crise técnica, rebaixamento iminente e instabilidade financeira e política nos bastidores da Ilha do Retiro.

