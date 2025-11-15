Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Flamengo
Confronto entre as duas equipes será disputado na Arena de Pernambuco e pode oficializar o rebaixamento do Leão da Ilha; confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Sport e Flamengo entram em campo neste sábado (15), às 18h30, em partida que estava pendente da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O duelo acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
O confronto coloca frente a frente o Leão, que pode ter o rebaixamento confirmado em caso de resultado negativo, e o rubro-negro carioca, que briga nas primeiras posições da tabela.
O Sport chega ao confronto com risco matemático de rebaixamento, além de enfrentar turbulências internas envolvendo diretoria e torcida.
Já o Flamengo mira alcançar a liderança, mantendo a disputa ponto a ponto com seus concorrentes diretos.
Na última colocação desde a 3ª rodada, o Sport soma apenas 17 pontos em 32 jogos disputados. Até aqui, o Leão perdeu quase 60% dos confrontos que disputou.
Do outro lado, o rubro-negro carioca aparece na vice-liderança com 68 pontos em 32 jogos.
O time de Filipe Luís vem de três vitórias nas últimas cinco partidas e busca manter o ritmo para seguir na briga pelo título nacional.
Transmissão ao vivo de Sport x Flamengo
A partida entre o clube pernambucano e o time carioca terá transmissão ao vivo da Rádio Jornal, que fará a cobertura completa do duelo com narração e comentários.
Possíveis escalações
Sport (Técnico: César Lucena)
- Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, João Victor (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz (Jorginho) e Saúl; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino.
Ficha técnica do confronto
- Competição: Série A do Campeonato Brasileiro – jogo adiado da 12ª rodada
- Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)
- Data: 15 de novembro de 2025
- Horário: 18h30
- Transmissão: Rádio Jornal