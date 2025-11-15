Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Flamengo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto entre as duas equipes será disputado na Arena de Pernambuco e pode oficializar o rebaixamento do Leão da Ilha; confira detalhes

Sport e Flamengo entram em campo neste sábado (15), às 18h30, em partida que estava pendente da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O confronto coloca frente a frente o Leão, que pode ter o rebaixamento confirmado em caso de resultado negativo, e o rubro-negro carioca, que briga nas primeiras posições da tabela.

O Sport chega ao confronto com risco matemático de rebaixamento, além de enfrentar turbulências internas envolvendo diretoria e torcida.

Já o Flamengo mira alcançar a liderança, mantendo a disputa ponto a ponto com seus concorrentes diretos.

Na última colocação desde a 3ª rodada, o Sport soma apenas 17 pontos em 32 jogos disputados. Até aqui, o Leão perdeu quase 60% dos confrontos que disputou.

Do outro lado, o rubro-negro carioca aparece na vice-liderança com 68 pontos em 32 jogos.

O time de Filipe Luís vem de três vitórias nas últimas cinco partidas e busca manter o ritmo para seguir na briga pelo título nacional.

Transmissão ao vivo de Sport x Flamengo

A partida entre o clube pernambucano e o time carioca terá transmissão ao vivo da Rádio Jornal, que fará a cobertura completa do duelo com narração e comentários.

Possíveis escalações

Sport (Técnico: César Lucena)



Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)



Rossi; Emerson Royal, João Victor (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz (Jorginho) e Saúl; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Ficha técnica do confronto