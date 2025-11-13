fechar
notícias | Notícia

Crise no Sport: denúncias, risco de queda e a "auditoria cruel" sob Yuri Romão

Ralph de Carvalho alerta para o estágio perigoso da gestão rubro-negra, revela varredura financeira e projeta rebaixamento inevitável

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 13/11/2025 às 18:22
Derik Lacerda abraça companheiro do Sport após gol
Derik Lacerda abraça companheiro do Sport após gol - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”.

O comentarista expôs o cenário mais crítico do Sport Club do Recife em anos, com denúncias anônimas, investigações internas e o risco iminente de rebaixamento.

Gestão sob ataque e o perigo das denúncias

Segundo Ralph de Carvalho, “a situação do Sport, no que concerne ao seu presidente Yuri Romão, está num estágio realmente perigoso”.

O comentarista criticou a enxurrada de denúncias sem autoria, destacando que “uma denúncia sem um autor declarado não pode ser considerada”.

Ele pediu cautela diante do clima político tenso e ressaltou que “a integridade das pessoas está sendo colocada em jogo”. Carvalho lembrou que o ex-presidente Luciano Bivá havia prometido pressionar Romão caso não aceitasse eleições antecipadas até 31 de dezembro: “Se ele não concordar, vai conviver com denúncias e acusações”.

O comentarista observou que a oposição escolheu um caminho arriscado para tentar afastar o presidente. “Se Yuri renunciar agora, vai parecer que está com medo, que tem algo a esconder — e isso pode ter o efeito contrário: agora ele não renuncia mais”, afirmou.
Concluiu o quadro com uma metáfora contundente: “O vulcão da Ilha está em erupção”.

“Auditoria cruel”: Varrredura financeira no clube

Ralph revelou que o Sport passa por uma “varredura financeira rigorosa”, na qual cada cheque e transferência bancária está sendo acompanhada em tempo real.

Ele descreveu o processo como uma “auditoria cruel”, conduzida com o objetivo de rastrear possíveis irregularidades. “Se nada for encontrado, Yuri terá dado um atestado de idoneidade”, ponderou.

Carvalho também relatou cobranças do Conselho de Transparência em torno do investimento de R$ 60 milhões anunciado pela gestão, cuja aplicação ainda gera dúvidas.

Entre os pontos obscuros, está a negociação do atacante Carlos Alberto, cujo custo total de R$ 15 milhões ainda não foi integralmente quitado.
Para o comentarista, a “confidencialidade absoluta nas transações de jogadores” alimenta a desconfiança sobre a real situação financeira do clube.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lanterna e à beira do rebaixamento

Em campo, o Sport vive o reflexo direto da crise. Ralph de Carvalho foi categórico: “É indiscutível que o Sport foi mal dirigido, embora Yuri tenha tido boa intenção”.

O clube é o lanterna da Série A, com apenas 17 pontos e duas vitórias, desempenho inferior a todos os participantes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.
“O Sport é hoje o time com menos vitórias do futebol brasileiro”, afirmou.

De acordo com uma projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento é de 100%.

O descenso pode ser matematicamente confirmado com um empate diante do Flamengo, próximo adversário do Leão.

Com o time em colapso técnico e a diretoria sob pressão política e investigativa, Ralph de Carvalho resume: “O Sport está dentro de um vulcão — e ninguém sabe ainda se ele vai explodir por dentro ou desabar de vez.”

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
EXERCÍCIO FÍSICO

Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
Abel Neto surpreende e anuncia retorno à Globo após sete anos
Abel Neto

Abel Neto surpreende e anuncia retorno à Globo após sete anos

Compartilhe

Tags