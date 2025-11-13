Crise no Sport: denúncias, risco de queda e a "auditoria cruel" sob Yuri Romão
Ralph de Carvalho alerta para o estágio perigoso da gestão rubro-negra, revela varredura financeira e projeta rebaixamento inevitável
A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”.
O comentarista expôs o cenário mais crítico do Sport Club do Recife em anos, com denúncias anônimas, investigações internas e o risco iminente de rebaixamento.
Gestão sob ataque e o perigo das denúncias
Segundo Ralph de Carvalho, “a situação do Sport, no que concerne ao seu presidente Yuri Romão, está num estágio realmente perigoso”.
O comentarista criticou a enxurrada de denúncias sem autoria, destacando que “uma denúncia sem um autor declarado não pode ser considerada”.
Ele pediu cautela diante do clima político tenso e ressaltou que “a integridade das pessoas está sendo colocada em jogo”. Carvalho lembrou que o ex-presidente Luciano Bivá havia prometido pressionar Romão caso não aceitasse eleições antecipadas até 31 de dezembro: “Se ele não concordar, vai conviver com denúncias e acusações”.
O comentarista observou que a oposição escolheu um caminho arriscado para tentar afastar o presidente. “Se Yuri renunciar agora, vai parecer que está com medo, que tem algo a esconder — e isso pode ter o efeito contrário: agora ele não renuncia mais”, afirmou.
Concluiu o quadro com uma metáfora contundente: “O vulcão da Ilha está em erupção”.
“Auditoria cruel”: Varrredura financeira no clube
Ralph revelou que o Sport passa por uma “varredura financeira rigorosa”, na qual cada cheque e transferência bancária está sendo acompanhada em tempo real.
Ele descreveu o processo como uma “auditoria cruel”, conduzida com o objetivo de rastrear possíveis irregularidades. “Se nada for encontrado, Yuri terá dado um atestado de idoneidade”, ponderou.
Carvalho também relatou cobranças do Conselho de Transparência em torno do investimento de R$ 60 milhões anunciado pela gestão, cuja aplicação ainda gera dúvidas.
Entre os pontos obscuros, está a negociação do atacante Carlos Alberto, cujo custo total de R$ 15 milhões ainda não foi integralmente quitado.
Para o comentarista, a “confidencialidade absoluta nas transações de jogadores” alimenta a desconfiança sobre a real situação financeira do clube.
Lanterna e à beira do rebaixamento
Em campo, o Sport vive o reflexo direto da crise. Ralph de Carvalho foi categórico: “É indiscutível que o Sport foi mal dirigido, embora Yuri tenha tido boa intenção”.
O clube é o lanterna da Série A, com apenas 17 pontos e duas vitórias, desempenho inferior a todos os participantes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.
“O Sport é hoje o time com menos vitórias do futebol brasileiro”, afirmou.
De acordo com uma projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento é de 100%.
O descenso pode ser matematicamente confirmado com um empate diante do Flamengo, próximo adversário do Leão.
Com o time em colapso técnico e a diretoria sob pressão política e investigativa, Ralph de Carvalho resume: “O Sport está dentro de um vulcão — e ninguém sabe ainda se ele vai explodir por dentro ou desabar de vez.”
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.