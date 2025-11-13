Abel Neto surpreende e anuncia retorno à Globo após sete anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abel Neto, demitido em agosto pela ESPN, acertou o seu retorno à Globo. Em um vídeo nas redes sociais, o comentarista esportivo não escondeu a emoção em retornar à emissora, em que conquistou grande visibilidade e que saiu, em 2018, para trabalhar na Fox Sports.

“É legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profissionais, tanta gente boa que tem na Globo e no SporTV. Estou super feliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio, na minha antiga nova casa”, disse.

“É sempre bom termos desafios na nossa carreira, na nossa vida, e eu encaro como um desafio super interessante retornar, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista. Eu fiz minha história na Globo como repórter e como apresentador na maior parte do tempo. Espero, agora, corresponder à expectativa como comentarista. Vou trabalhar muito para isso”, reforçou.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o retorno de Abel Neto à emissora carioca vai ser no canal esportivo SporTV. Por lá, ele vai participar do Fechamento SportTV, além de outras atrações no canal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br