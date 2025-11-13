Abel Neto surpreende e anuncia retorno à Globo após sete anos
Abel Neto, demitido em agosto pela ESPN, acertou o seu retorno à Globo. Em um vídeo nas redes sociais, o comentarista esportivo não escondeu a emoção em retornar à emissora, em que conquistou grande visibilidade e que saiu, em 2018, para trabalhar na Fox Sports.
“É legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profissionais, tanta gente boa que tem na Globo e no SporTV. Estou super feliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio, na minha antiga nova casa”, disse.
“É sempre bom termos desafios na nossa carreira, na nossa vida, e eu encaro como um desafio super interessante retornar, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista. Eu fiz minha história na Globo como repórter e como apresentador na maior parte do tempo. Espero, agora, corresponder à expectativa como comentarista. Vou trabalhar muito para isso”, reforçou.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o retorno de Abel Neto à emissora carioca vai ser no canal esportivo SporTV. Por lá, ele vai participar do Fechamento SportTV, além de outras atrações no canal.
