Daniel Rangel fala sobre ser protagonista de novela vertical da Globo
Daniel Rangel, ator, não esconde a emoção de ser protagonista de Tudo Por Uma Segunda Chance, a novela vertical da Globo, que marca uma nova era na emissora.
“Sim, estou super animado pra esse projeto também, que vai inaugurar um novo formato de contar histórias na Globo, atingindo novos públicos. Vamos começar os trabalhos quarta-feira. Fiquei super feliz com esse convite pra protagonizar uma novela vertical da Globo”, disse em entrevista à Quem.
Com abdômen trincado chamando atenção nas redes, Daniel revelou durante a entrevista se, de fato, mudou os hábitos alimentares.
“Acho que foi o ângulo, a luz… (risos). Não mudei nenhum hábito. Tenho mantido uma rotina de treinos de, pelo menos, três vezes na semana. E também não exagerado tanto no açúcar e na fritura”, confessou.
