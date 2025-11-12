Grupo Globo oficializa holding para os próximos anos; saiba detalhes!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Grupo Globo, maior conglomerado de mídia do país, anunciou um avanço significativo em sua reestruturação empresarial com a criação de uma nova holding. A iniciativa, que visa centralizar as decisões estratégicas e financeiras, começa a operar em janeiro de 2026 e formaliza a divisão de responsabilidades entre os herdeiros da terceira geração da família, netos do fundador Roberto Marinho (1904-2003).

O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que a holding funcionará como a controladora das demais companhias do grupo, otimizando a gestão e a alocação de recursos. A movimentação reforça o papel da família Marinho na condução dos negócios e delimita as esferas de atuação dos netos do fundador: Paulo Marinho e Roberto Marinho Neto.

João Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho, permanece como Presidente do Conselho de Administração e do Comitê Editorial e Institucional, mantendo a posição central na gestão do conglomerado. Já, Paulo Marinho, neto de Roberto Marinho, assumirá a liderança das empresas de mídia tradicional, incluindo a TV Globo, Editora Globo, Sistema Globo de Rádio e a Eletromidia.

Na sequência, aparece Roberto Marinho Neto, neto de Roberto Marinho, que comandará a estratégia de diversificação de investimentos e o portfólio da Globo Ventures — a área focada em startups e investimentos fora do segmento de mídia.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br