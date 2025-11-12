Grupo Globo oficializa holding para os próximos anos; saiba detalhes!
O Grupo Globo, maior conglomerado de mídia do país, anunciou um avanço significativo em sua reestruturação empresarial com a criação de uma nova holding. A iniciativa, que visa centralizar as decisões estratégicas e financeiras, começa a operar em janeiro de 2026 e formaliza a divisão de responsabilidades entre os herdeiros da terceira geração da família, netos do fundador Roberto Marinho (1904-2003).
O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que a holding funcionará como a controladora das demais companhias do grupo, otimizando a gestão e a alocação de recursos. A movimentação reforça o papel da família Marinho na condução dos negócios e delimita as esferas de atuação dos netos do fundador: Paulo Marinho e Roberto Marinho Neto.
João Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho, permanece como Presidente do Conselho de Administração e do Comitê Editorial e Institucional, mantendo a posição central na gestão do conglomerado. Já, Paulo Marinho, neto de Roberto Marinho, assumirá a liderança das empresas de mídia tradicional, incluindo a TV Globo, Editora Globo, Sistema Globo de Rádio e a Eletromidia.
Na sequência, aparece Roberto Marinho Neto, neto de Roberto Marinho, que comandará a estratégia de diversificação de investimentos e o portfólio da Globo Ventures — a área focada em startups e investimentos fora do segmento de mídia.
