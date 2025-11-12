Qual jogo vai passar na Globo hoje (12/11)? Confira a programação completa
A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo neste sábado
Nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a TV Globo não exibirá nenhuma partida ao longo do dia. A programação esportiva será impactada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e contará apenas com jogos atrasados do Brasileirão, que serão realizados nesta quarta e no sábado.
O principal confronto do dia será entre Atlético-MG e Fortaleza, válido por rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelos canais fechados SporTV e Premiere (pay-per-view).
Programação da Globo hoje (12)
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia (praça)
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Jornal (praça)
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:25 – Sessão da Tarde – Juntos e Enrolados
- 17:05 – Boletim (praça)
- 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
- 18:25 – Êta Mundo Melhor!
- 19:10 – Jornal (praça)
- 19:40 – Dona de Mim
- 20:30 – Jornal Nacional
- 21:20 – Três Graças
- 22:25 – Espiadinha Globoplay – Vermelho Sangue
- 23:00 – Espiadinha Globoplay – Poderosas do Cerrado
- 23:45 – Que História é Essa, Porchat?
- 00:30 – Jornal da Globo
- 01:20 – Conversa com Bial
- 02:00 – Dona de Mim (reprise)
- 02:45 – Comédia na Madruga I
- 03:25 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.