Globo define ator que viverá o mocinho de novela com Jade Picon como vilã

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/11/2025 às 8:06
A Globo, que anunciou Tudo Por Uma Segunda Chance, sua próxima novela vertical, definiu o nome masculino que assumirá o posto de protagonista da produção que terá Jade Picon como a grande vilã da história.

Segundo informações do jornal O Globo, o ator Daniel Rangel assinou contrato com a emissora carioca para interpretar o mocinho da história que terá exibição nas redes sociais.

Tudo Por Uma Segunda Chance é escrita por Rodrigo Lassance, sob direção de Adriano Melo. A história acompanha Paula (Débora Ozório), que planeja se casar com Lucas (Daniel Rangel), mas sua melhor amiga, Soraia (Jade Picon), também quer ficar com o rapaz e ainda por cima colocar as mãos na herança dele. Débora Ozório gravou o piloto como Paula.

Em tempo, Daniel Rangel não é visto nas novelas desde que fez uma participação especial em Garota do Momento (2024). Ele fez sua estreia nos folhetins em Totalmente Demais (2015), tendo emplacado seu primeiro papel de destaque na carreira em Novo Mundo (2017).

Daniel Rangel
Daniel Rangel (Foto: Reprodução/Instagram)

