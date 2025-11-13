Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
Ortopedista alerta que prática sem preparo e treinos intensos podem causar lesões graves nas articulações e comprometer o prazer do exercício
Clique aqui e escute a matéria
O dia do esporte amador, celebrado em 15 de novembro, destaca a importância do movimento e da atividade física. No entanto, a falta de preparo e o excesso de esforço podem colocar em risco uma das articulações mais vulneráveis do corpo humano: o joelho.
Segundo o ortopedista Leonardo Monteiro, especialista em joelho, deixar de se exercitar por medo de lesão é um equívoco. “O sedentarismo também prejudica as articulações. A prática regular e o fortalecimento muscular são fundamentais para manter os joelhos saudáveis e protegidos”, afirma.
Joelho é uma das articulações mais exigidas do corpo
O especialista explica que o joelho já opera no limite natural do corpo.
“Estudos biomecânicos mostram que ele suporta grande carga mesmo nas atividades cotidianas. Quando submetido a exercícios intensos ou movimentos repetitivos, o risco de lesões aumenta consideravelmente”, observa o médico.
Lesões mais comuns entre esportistas amadores
Entre os problemas mais frequentes estão tendinite patelar, condropatia patelar, artrose, luxações e entorses. “A sobrecarga mecânica pode causar danos progressivos à cartilagem, começando com um simples amolecimento do tecido e evoluindo para fissuras e erosões”, explica Leonardo Monteiro.
No caso da tendinite patelar, o excesso de carga sobre o tendão que liga a patela à tíbia é o principal fator de risco. A condição é comum em quem pratica saltos, agachamentos ou treinos de força mal executados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já entre os corredores, o chamado ‘joelho do corredor’ e a síndrome da dor patelofemoral são recorrentes e geralmente associados à postura inadequada, falta de fortalecimento e excesso de treinos.
Cuidado com o excesso de carga em treinos de força
O ortopedista alerta para o impacto de modalidades como musculação e crossfit quando realizadas com carga excessiva.
“Essas práticas, se mal orientadas, podem acelerar o desgaste da cartilagem e favorecer o desenvolvimento da artrose. Em casos avançados, o atrito entre os ossos causa dor, inflamação e pode até limitar os movimentos”, destaca.
Sintomas que indicam que algo não vai bem
Dor constante no joelho, inchaço, estalos dolorosos, dificuldade para apoiar o peso do corpo e perda de mobilidade são sinais de alerta.
“Desconfortos leves que duram até dois dias são normais após o esforço. Mas dores persistentes, superiores a 72 horas, associadas a inchaço ou vermelhidão, precisam ser investigadas”, orienta o especialista.
Dicas para prevenir lesões
Para preservar os joelhos e garantir uma prática segura, o ortopedista recomenda:
- Aquecimento e alongamento antes da atividade;
- Fortalecimento muscular regular;
- Uso de calçados adequados;
- Respeito aos limites do corpo e intervalos de descanso.
“O acompanhamento de um ortopedista do esporte é essencial, mesmo para quem treina apenas por lazer. Avaliar a biomecânica e corrigir desequilíbrios ajuda a prevenir lesões antes que se tornem crônicas. Esporte é sinônimo de saúde, mas precisa ser praticado com equilíbrio”, finaliza Leonardo Monteiro.