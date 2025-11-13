Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ortopedista alerta que prática sem preparo e treinos intensos podem causar lesões graves nas articulações e comprometer o prazer do exercício

O dia do esporte amador, celebrado em 15 de novembro, destaca a importância do movimento e da atividade física. No entanto, a falta de preparo e o excesso de esforço podem colocar em risco uma das articulações mais vulneráveis do corpo humano: o joelho.

Segundo o ortopedista Leonardo Monteiro, especialista em joelho, deixar de se exercitar por medo de lesão é um equívoco. “O sedentarismo também prejudica as articulações. A prática regular e o fortalecimento muscular são fundamentais para manter os joelhos saudáveis e protegidos”, afirma.

Joelho é uma das articulações mais exigidas do corpo

O especialista explica que o joelho já opera no limite natural do corpo.

“Estudos biomecânicos mostram que ele suporta grande carga mesmo nas atividades cotidianas. Quando submetido a exercícios intensos ou movimentos repetitivos, o risco de lesões aumenta consideravelmente”, observa o médico.

Lesões mais comuns entre esportistas amadores

Entre os problemas mais frequentes estão tendinite patelar, condropatia patelar, artrose, luxações e entorses. “A sobrecarga mecânica pode causar danos progressivos à cartilagem, começando com um simples amolecimento do tecido e evoluindo para fissuras e erosões”, explica Leonardo Monteiro.

No caso da tendinite patelar, o excesso de carga sobre o tendão que liga a patela à tíbia é o principal fator de risco. A condição é comum em quem pratica saltos, agachamentos ou treinos de força mal executados.

Já entre os corredores, o chamado ‘joelho do corredor’ e a síndrome da dor patelofemoral são recorrentes e geralmente associados à postura inadequada, falta de fortalecimento e excesso de treinos.

Cuidado com o excesso de carga em treinos de força

O ortopedista alerta para o impacto de modalidades como musculação e crossfit quando realizadas com carga excessiva.

“Essas práticas, se mal orientadas, podem acelerar o desgaste da cartilagem e favorecer o desenvolvimento da artrose. Em casos avançados, o atrito entre os ossos causa dor, inflamação e pode até limitar os movimentos”, destaca.

Sintomas que indicam que algo não vai bem

Dor constante no joelho, inchaço, estalos dolorosos, dificuldade para apoiar o peso do corpo e perda de mobilidade são sinais de alerta.

“Desconfortos leves que duram até dois dias são normais após o esforço. Mas dores persistentes, superiores a 72 horas, associadas a inchaço ou vermelhidão, precisam ser investigadas”, orienta o especialista.

Dicas para prevenir lesões

Para preservar os joelhos e garantir uma prática segura, o ortopedista recomenda:

Aquecimento e alongamento antes da atividade;

Fortalecimento muscular regular;

Uso de calçados adequados;

Respeito aos limites do corpo e intervalos de descanso.

“O acompanhamento de um ortopedista do esporte é essencial, mesmo para quem treina apenas por lazer. Avaliar a biomecânica e corrigir desequilíbrios ajuda a prevenir lesões antes que se tornem crônicas. Esporte é sinônimo de saúde, mas precisa ser praticado com equilíbrio”, finaliza Leonardo Monteiro.