5 benefícios pouco conhecidos da caminhada para o corpo e a mente
Atividade acessível e de baixo impacto, a caminhada melhora equilíbrio, circulação, postura e fortalece o sistema imunológico
Clique aqui e escute a matéria
Mover o corpo é uma das formas mais eficazes de preservar a saúde e a autonomia ao longo da vida. Ainda assim, muitas pessoas associam a prática de exercícios a treinos intensos, equipamentos sofisticados ou academias.
A verdade é que começar pode ser muito mais simples: basta escolher um movimento que respeite o ritmo de cada um e possa ser incorporado à rotina sem grandes obstáculos.
Para quem deseja começar de forma segura, há muitas possibilidades, que vão da hidroginástica ao pilates. No entanto, poucas são tão acessíveis e versáteis quanto a caminhada, um movimento cotidiano capaz de promover equilíbrio físico e mental quando praticado com regularidade.
“Caminhar é um exercício de baixo impacto que estimula múltiplos sistemas do corpo (cardiovascular, respiratório e musculoesquelético) de forma equilibrada e segura”, explica Jéssica Ramalho, fisioterapeuta e CEO da Acuidar.
Segundo ela, o ideal é que o início seja orientado por um profissional de saúde, com calçados adequados e atenção ao ritmo individual, especialmente em casos de gestação, idosos ou pessoas com limitações motoras.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Caminhar com acompanhamento pode aumentar a segurança
Dependendo da condição de saúde, a caminhada também pode ser realizada com o apoio de um cuidador, o que garante mais segurança durante o trajeto, ajuda no controle do esforço e estimula a continuidade da prática.
Essa recomendação é especialmente válida para pessoas com restrição de mobilidade, em recuperação pós-cirúrgica ou com risco de quedas.
Benefícios menos conhecidos da caminhada
Além de melhorar o condicionamento e controlar o peso corporal, a caminhada traz efeitos menos comentados, mas igualmente importantes para o funcionamento do organismo. Confira cinco deles:
1. Estímulo ao equilíbrio e à coordenação motora
Caminhar regularmente aprimora a comunicação entre músculos e sistema nervoso. O movimento alternado dos braços e das pernas, aliado ao ajuste constante do passo, faz com que o corpo exercite o equilíbrio naturalmente.
Esse treino fortalece a estabilidade e a precisão dos movimentos, reduzindo o risco de quedas. “Caminhar em superfícies diferentes, como areia, grama e calçadas, desafia a propriocepção e estimula reflexos mais ágeis”, explica Jéssica.
2. Fortalecimento da saúde venosa
Durante a caminhada, os músculos das pernas funcionam como uma bomba, impulsionando o sangue de volta ao coração e reduzindo o acúmulo nas extremidades. Esse processo melhora a circulação, diminui o inchaço e ajuda a prevenir varizes.
Para quem passa longos períodos sentado ou em pé, inserir pequenas caminhadas ao longo do dia mantém o retorno venoso ativo e promove uma sensação de leveza nas pernas.
3. Regulação natural da temperatura corporal
Pouco se fala sobre como a caminhada aprimora o sistema termorregulador, responsável por equilibrar a produção e a dissipação de calor no corpo.
Com o tempo, o organismo torna-se mais eficiente em ajustar a temperatura interna, o que favorece o bem-estar em dias quentes e reduz desconfortos em baixas temperaturas. Esse benefício é especialmente importante para idosos, gestantes e pessoas com metabolismo mais sensível.
4. Melhora da postura e da consciência corporal
“Quando o caminhar é feito com atenção à postura, ele se transforma em uma espécie de reeducação do movimento”, comenta Jéssica.
A atividade favorece o alinhamento da coluna, fortalece músculos estabilizadores e aumenta a percepção corporal. Dessa forma, a pessoa aprende a distribuir melhor o peso, evitar compensações musculares e respirar de forma mais controlada.
5. Fortalecimento do sistema linfático
O sistema linfático, responsável por eliminar toxinas e manter o equilíbrio dos fluidos corporais, depende do movimento para funcionar bem.
A caminhada ativa a contração muscular que impulsiona a linfa, promovendo uma drenagem natural do organismo. Esse estímulo reduz a retenção de líquidos e fortalece a imunidade, ajudando o corpo a reagir melhor contra infecções e inflamações.