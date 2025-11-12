fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

5 benefícios pouco conhecidos da caminhada para o corpo e a mente

Atividade acessível e de baixo impacto, a caminhada melhora equilíbrio, circulação, postura e fortalece o sistema imunológico

Por Maria Clara Trajano Publicado em 12/11/2025 às 16:24
Caminhada
Caminhada - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Mover o corpo é uma das formas mais eficazes de preservar a saúde e a autonomia ao longo da vida. Ainda assim, muitas pessoas associam a prática de exercícios a treinos intensos, equipamentos sofisticados ou academias.

A verdade é que começar pode ser muito mais simples: basta escolher um movimento que respeite o ritmo de cada um e possa ser incorporado à rotina sem grandes obstáculos.

Para quem deseja começar de forma segura, há muitas possibilidades, que vão da hidroginástica ao pilates. No entanto, poucas são tão acessíveis e versáteis quanto a caminhada, um movimento cotidiano capaz de promover equilíbrio físico e mental quando praticado com regularidade.

Leia Também

“Caminhar é um exercício de baixo impacto que estimula múltiplos sistemas do corpo (cardiovascular, respiratório e musculoesquelético) de forma equilibrada e segura”, explica Jéssica Ramalho, fisioterapeuta e CEO da Acuidar.

Segundo ela, o ideal é que o início seja orientado por um profissional de saúde, com calçados adequados e atenção ao ritmo individual, especialmente em casos de gestação, idosos ou pessoas com limitações motoras.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Caminhar com acompanhamento pode aumentar a segurança

Dependendo da condição de saúde, a caminhada também pode ser realizada com o apoio de um cuidador, o que garante mais segurança durante o trajeto, ajuda no controle do esforço e estimula a continuidade da prática.

Essa recomendação é especialmente válida para pessoas com restrição de mobilidade, em recuperação pós-cirúrgica ou com risco de quedas.

Benefícios menos conhecidos da caminhada

Além de melhorar o condicionamento e controlar o peso corporal, a caminhada traz efeitos menos comentados, mas igualmente importantes para o funcionamento do organismo. Confira cinco deles:

1. Estímulo ao equilíbrio e à coordenação motora

Caminhar regularmente aprimora a comunicação entre músculos e sistema nervoso. O movimento alternado dos braços e das pernas, aliado ao ajuste constante do passo, faz com que o corpo exercite o equilíbrio naturalmente.

Esse treino fortalece a estabilidade e a precisão dos movimentos, reduzindo o risco de quedas. “Caminhar em superfícies diferentes, como areia, grama e calçadas, desafia a propriocepção e estimula reflexos mais ágeis”, explica Jéssica.

2. Fortalecimento da saúde venosa

Durante a caminhada, os músculos das pernas funcionam como uma bomba, impulsionando o sangue de volta ao coração e reduzindo o acúmulo nas extremidades. Esse processo melhora a circulação, diminui o inchaço e ajuda a prevenir varizes.

Para quem passa longos períodos sentado ou em pé, inserir pequenas caminhadas ao longo do dia mantém o retorno venoso ativo e promove uma sensação de leveza nas pernas.

3. Regulação natural da temperatura corporal

Pouco se fala sobre como a caminhada aprimora o sistema termorregulador, responsável por equilibrar a produção e a dissipação de calor no corpo.

Com o tempo, o organismo torna-se mais eficiente em ajustar a temperatura interna, o que favorece o bem-estar em dias quentes e reduz desconfortos em baixas temperaturas. Esse benefício é especialmente importante para idosos, gestantes e pessoas com metabolismo mais sensível.

4. Melhora da postura e da consciência corporal

“Quando o caminhar é feito com atenção à postura, ele se transforma em uma espécie de reeducação do movimento”, comenta Jéssica.

A atividade favorece o alinhamento da coluna, fortalece músculos estabilizadores e aumenta a percepção corporal. Dessa forma, a pessoa aprende a distribuir melhor o peso, evitar compensações musculares e respirar de forma mais controlada.

5. Fortalecimento do sistema linfático

O sistema linfático, responsável por eliminar toxinas e manter o equilíbrio dos fluidos corporais, depende do movimento para funcionar bem.

A caminhada ativa a contração muscular que impulsiona a linfa, promovendo uma drenagem natural do organismo. Esse estímulo reduz a retenção de líquidos e fortalece a imunidade, ajudando o corpo a reagir melhor contra infecções e inflamações.

Leia também

Arrastão da Longevidade celebra envelhecimento ativo e combate ao etarismo no Recife
CAMINHADA

Arrastão da Longevidade celebra envelhecimento ativo e combate ao etarismo no Recife
Exercícios populares na academia: eficácia questionável e risco de lesões
ATIVIDADE FÍSICA

Exercícios populares na academia: eficácia questionável e risco de lesões

Compartilhe

Tags