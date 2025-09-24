Praticar exercício aeróbico pela manhã ou à tarde reduz pressão arterial de pessoas com apneia obstrutiva do sono
Descoberta foi feita através de uma pesquisa desenvolvida por José Lucas Aguiar no Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da UFPE
Clique aqui e escute a matéria
Os pacientes com apneia obstrutiva do sono (AOS) que fazem exercícios aeróbicos podem ter redução da pressão arterial central (PAC) ao fazer essas atividades no turno da manhã ou tarde.
A descoberta foi feita através de uma pesquisa desenvolvida por José Lucas Aguiar no Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio em que a respiração é interrompida por segundos durante o sono, o que pode causar problemas cardiovasculares, como pressão alta e alterações nos batimentos cardíacos.
O exercício físico surge como uma alternativa para controlar os riscos cardiovasculares causados pelo distúrbio.
“Nós nos reunimos com os demais membros do grupo de pesquisa para identificar as lacunas científicas remanescentes no tema que ainda necessitavam de investigação. A partir dessa discussão, encontramos estudos sobre a influência do horário do dia em que o exercício é realizado, o que nos pareceu um aspecto interessante a ser aplicado à população com apneia do sono”, explica o pesquisador.
A pesquisa concluiu que o exercício físico, seja de manhã ou à tarde, diminui a pressão arterial sistólica e a pressão arterial central.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O estudo contou com 22 participantes, de um grupo inicial de 169 selecionados a partir de um banco de dados do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco (Procape).
Para participar, eles precisavam ter mais de 18 anos, diagnóstico de apneia obstrutiva do sono e hipertensão controlada, além de não apresentar outras doenças como insuficiência renal ou arritmia.
Os participantes foram divididos em quatro grupos: controle pela manhã, exercício pela manhã, controle pela tarde e exercício pela tarde.
As sessões de exercício, com duração de 40 minutos, foram realizadas em uma esteira ergométrica.
Todas as sessões aconteceram no Laboratório do Sono e Coração do Procape, entre março de 2022 e fevereiro de 2024.