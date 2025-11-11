fechar
Outros Esportes | Notícia

Atletas de Pernambuco se destacam nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens no Chile

Atletas do Time Pernambuco e do Bolsa Atleta conquistaram sete medalhas junto a delegação brasileira no Chile, com destaque para o ouro no Goalball

Por Davi Saboya Publicado em 11/11/2025 às 22:46
Imagem dos atletas medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Santiago
Imagem dos atletas medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Santiago - Alessandra Cabral, Marcello Zambrana e Cris Mattos/CPB

Sete medalhas foram conquistadas por atletas do Time Pernambuco e do Bolsa Atleta, integrando a delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens Santiago 2025, realizados no Chile.

Os jovens atletas de Pernambuco brilharam na competição, que ocorreu entre 31 de outubro e 9 de novembro, nas regiões metropolitana de Santiago e de O’Higgins.

Representando o Brasil, os participantes dos programas estaduais Time Pernambuco e Bolsa Atleta Pernambuco ressaltaram o potencial do esporte inclusivo local, somando um total de sete medalhas: cinco no atletismo e duas no goalball.

Ouros e pódios múltiplos

No atletismo, Alanny Sthefany e Laryssa Vitória foram os destaques nas provas de pista e salto. Alanny Sthefany (Time Pernambuco), da classe T20, conquistou duas medalhas de ouro: nos 400 metros e no salto em distância. Laryssa Vitória (Bolsa Atleta Pernambuco), da classe T47, garantiu três medalhas: prata nos 400 metros, e bronze nos 100 metros e nos 200 metros.

Alessandra Cabral, Marcello Zambrana e Cris Mattos/CPB
Imagem de uma das atletas medalhistas no Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Santiago - Alessandra Cabral, Marcello Zambrana e Cris Mattos/CPB

O sucesso da modalidade contou também com o trabalho do técnico Ismael Marques (Bolsa Técnico), treinador de Laryssa, que integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira de atletismo no Chile.

Goalball

Pernambuco também alcançou o topo do pódio no goalball. Os recifenses Emily Victória e José Arthur, ambos beneficiários do Bolsa Atleta Pernambuco, integraram as seleções feminina e masculina da modalidade, que conquistaram o ouro de forma invicta.

A seleção feminina superou Argentina, Canadá, México, Guatemala e Chile, vencendo o Canadá na final por 8 a 3. A seleção masculina derrotou Canadá, México, Chile e Colômbia, empatou com a Argentina na fase de grupos, e venceu novamente os argentinos na decisão, também por 8 a 3.

Emily Victória celebrou a conquista inédita e marcante em seu primeiro Parapan de Jovens. "Representar o Brasil e Pernambuco de forma honrosa e ainda trazer o ouro para casa foi algo que mexeu muito comigo, porque foi o meu primeiro ouro com a Seleção Brasileira de base de goalball", afirmou.

"Tudo foi incrível, e ainda ganhamos de forma invicta. Os jogos foram muito pesados, árduos, mas a gente nunca desistiu”, completou a atleta.

Investimento

A Secretária de Esportes, Ivete Lacerda, reforçou que os resultados em Santiago demonstram o compromisso do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, com o desenvolvimento do esporte paralímpico e o incentivo aos jovens talentos.

“Esses resultados demonstram a força do nosso investimento em programas como o Time Pernambuco e o Bolsa Atleta. Nossos atletas têm mostrado que, com apoio e estrutura, conseguem competir e vencer em alto nível, representando Pernambuco e o Brasil com muita garra”, afirmou a secretária.

