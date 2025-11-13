fechar
Diretor do Sport vai ao Catar para acompanhar sondagens por Zé Lucas

Destaque da Seleção Brasileira Sub-17, joia rubro-negra disputa o Mundial da categoria enquanto desperta interesse de clubes do exterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/11/2025 às 12:02
Zé Lucas, volante do Sport, com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17
Zé Lucas, volante do Sport, com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17 - Nelson Treme/CBF

Em meio à disputa da Copa do Mundo Sub-17, o diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, viajou ao Catar para acompanhar o volante Zé Lucas, capitão da Seleção Brasileira.

A informação foi dada primeiramente pelo repórter Carlos Miguel, do canal Multiplay PE, e confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o atleta é alvo de diversos clubes europeus devido à suas atuações com a camisa do Leão da Ilha em 2025.

Sua performance no Mundial também impulsionou o interesse do "Velho Continente". No entanto, apesar de Zé Lucas ter recebido diversas sondagens, não há nenhuma proposta concreta pelo atleta.

Existe, porém, a expectativa de que a Copa do Mundo acelere as tratativas para uma possível negociação. Durante o ano, várias potências europeias, como o Grupo City, o Real Madrid e o Barcelona observaram o atleta.

Caso Zé Lucas seja contratado por um clube europeu, o volante seguiria no Sport até a pausa para a Copa do Mundo de 2026, visto que o volante completará 18 anos, idade mínima para atuar por um clube estrangeiro, no próximo mês de março.

Valor da multa rescisória de Zé Lucas

Para times brasileiros, a multa de Zé Lucas é de R$ 100 milhões, valor dobrado após a renovação de contrato concretizada em abril.

Já para os clubes estrangeiros, o valor é de 50 milhões de euros (R$ 307 milhões na cotação atual).

No entanto, esses valores dizem respeito à multa rescisória do atleta, ou seja, o montante que é preciso para rescindir o contrato do jogador sem qualquer tipo de negociação com o Sport.

