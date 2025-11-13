Diretor do Sport vai ao Catar para acompanhar sondagens por Zé Lucas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaque da Seleção Brasileira Sub-17, joia rubro-negra disputa o Mundial da categoria enquanto desperta interesse de clubes do exterior

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à disputa da Copa do Mundo Sub-17, o diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, viajou ao Catar para acompanhar o volante Zé Lucas, capitão da Seleção Brasileira.

A informação foi dada primeiramente pelo repórter Carlos Miguel, do canal Multiplay PE, e confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o atleta é alvo de diversos clubes europeus devido à suas atuações com a camisa do Leão da Ilha em 2025.

Sua performance no Mundial também impulsionou o interesse do "Velho Continente". No entanto, apesar de Zé Lucas ter recebido diversas sondagens, não há nenhuma proposta concreta pelo atleta.

Existe, porém, a expectativa de que a Copa do Mundo acelere as tratativas para uma possível negociação. Durante o ano, várias potências europeias, como o Grupo City, o Real Madrid e o Barcelona observaram o atleta.

Caso Zé Lucas seja contratado por um clube europeu, o volante seguiria no Sport até a pausa para a Copa do Mundo de 2026, visto que o volante completará 18 anos, idade mínima para atuar por um clube estrangeiro, no próximo mês de março.

Valor da multa rescisória de Zé Lucas

Para times brasileiros, a multa de Zé Lucas é de R$ 100 milhões, valor dobrado após a renovação de contrato concretizada em abril.

Já para os clubes estrangeiros, o valor é de 50 milhões de euros (R$ 307 milhões na cotação atual).



No entanto, esses valores dizem respeito à multa rescisória do atleta, ou seja, o montante que é preciso para rescindir o contrato do jogador sem qualquer tipo de negociação com o Sport.