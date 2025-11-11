Ex-Sport, Luciano Juba exalta oportunidade com a Seleção Brasileira de Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O jogador do Bahia foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos do Brasil contra Senegal e Tunísia na Europa

O lateral-esquerdo Luciano Juba, novidade na convocação da Seleção Brasileira para os dois próximos amistosos, expressou aa satisfação e ambição após ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. O jogador, que iniciou a carreira no Sport e atualmente defende o Bahia, vê a oportunidade como um passo crucial, já projetando a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista coletiva, Juba refletiu sobre a trajetória, marcada por dificuldades, e a importância de chegar à Seleção. Ele afirmou que a Copa de 2026 "começa a se tornar uma realidade" em sua cabeça.

Juba demonstrou o desejo de aproveitar a convocação da melhor maneira possível para brigar por uma vaga na lateral-esquerda da Seleção. "O mister está observando bem e vai escolher os melhores", disse o estreante, citando a percepção do treinador sobre suas qualidades.

"O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes. Na construção de jogo, isso pode ser importante", destacou o lateral, que disputa um dos postos mais carentes na Seleção.

Natural do Recife e também com passagem pelo Confiança, além do Sport e o Bahia, Juba contou que estar vivendo o melhor momento da carreira com a chance de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Os dois últimos compromissos de 2025 da Seleção Brasileira acontecem nos dias 15 e 18 de novembro. Primeiro, o Brasil enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, capital da Inglaterra. Em seguida, encara a Tunísia, em Lille, na França.