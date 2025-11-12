Destruíram nosso Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O mundo desportivo do Brasil quedou perplexo: A atual cartolagem do glorioso e tradicional Sport Clube do Recife conseguiu destruir tudo.

Clique aqui e escute a matéria

Ninguém no sul do país acredita nisso. Ninguém imaginava que um dia isso poderia acontecer. Não citarei os grandes e abnegados diretores, conselheiros e presidentes que o Sport teve, podendo falhar e cometer injustiça, mas conheci pessoalmente muitos deles, homens dignos e realizados profissionalmente, nenhum alpinista social que em busca de holofote se transforma em reles cartola, analfabeto, corrupto, vaidoso e cínico. Lombroso, Ferri e Dostoiévski diziam que a principal característica do criminoso é o cinismo.



O Sport, dono de invejável patrimônio material e cultural, respeitado, admirado e louvado pela totalidade da imprensa esportiva brasileira, exportava jovens craques para o sul e exterior: Manga, juvenil de 54, pro Botafogo e seleção brasileira; Jorge, half-esquerdo do Vasco (Ely, Danilo e Jorge); Ademir Marques de Menezes, artilheiro do mundial de 50, com 9 gols; Orlando Pingo de Ouro, pro Fluminense; Vavá, campeão mundial de 58; Elcy, Mainha e Reinaldo pro Palmeiras, Juninho Pernambucano e muitos outros. Antigamente exportava jovens craques, hoje importa, por uma fortuna, desconhecidos bondes em fim de carreira. E perdeu quase todos os jogos do campeonato brasileiro, acabando na lanterna.



Meu saudoso irmão Carlos Aloysio fez o gol da vitória de 1x0 contra o Náutico, pelo time amador do Sport, no campeonato pernambucano de 55, na Ilha do Retiro. Ele estava no nosso camarote da Ilha, quando o Sport perdeu um pênalti contra um time de Goiás, se não me falha a memória. O Sport teria sido eliminado do Campeonato Brasileiro da série A. Ele se sentiu mal e foi imediatamente socorrido para um hospital. Sua dor de garganta piorou e ele morreu no outro dia. O diagnóstico médico foi que a emoção agravou sua inflamação, causando infecção generalizada.



Tenho seis filhos, netos, bisneto e sobrinhos. Todos torcedores do Sport. Gustavo Eugênio, meu sobrinho magistrado em Natal, não perdia um jogo do Sport. Vinha dirigindo seu carro com os filhos para assistir às partidas. A incompetência da diretoria rubro-negra impede que ele continue tendo esse prazer.

Arthur Carvalho –, torcedor do Sport há 77 Anos

