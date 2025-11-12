Atlético-MG x Sport hoje (12) na Copa do Brasil sub-20: onde assistir ao vivo e horário
Leão da Ilha chegou embalado por três vitórias consecutivas na competição, enquanto o Galo tenta aproveitar o fator casa na ida; saiba detalhes
Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h (de Brasília), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.
O Sport chega embalado por três vitórias consecutivas na competição, enquanto o Atlético-MG tenta aproveitar o fator casa após eliminar o Flamengo nos pênaltis nas oitavas de final.
O duelo marca o encontro entre a 2ª melhor campanha geral (Sport) e a 7ª (Atlético-MG).
Como chegam as equipes
Os rubro-negros vivem grande fase na Copa do Brasil.
O time pernambucano venceu o Sergipe por 3×0 na estreia e superou o CRB nas oitavas, com triunfos por 1×0 fora e 2×1 em casa.
Até aqui, são seis gols marcados e apenas um sofrido. O atacante Lipão é o artilheiro da competição, com três gols.
O Galo, por sua vez, superou o Real Brasília na primeira fase e eliminou o Flamengo nos pênaltis nas oitavas.
A equipe aposta no equilíbrio defensivo e no bom desempenho em Belo Horizonte para sair em vantagem antes da partida de volta, marcada para o dia 18, na Ilha do Retiro.
Onde assistir Galo x Sport sub-20 ao vivo
A partida entre Atlético-MG e Sport Sub-20 terá transmissão ao vivo pelo sportv, na tv fechada, a partir das 15h (de Brasília), nesta quarta-feira (12).
O confronto também poderá ser assistido no streaming por assinantes da Globoplay.
Ficha Técnica da partida
Competição: Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (ida)
Local: Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG)
Data e horário: 12/11/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)
Transmissão: Sportv (tv fechada) e Globoplay (streaming)