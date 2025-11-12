fechar
Sport | Notícia

Sport fecha acordo com a Kappa para ser fornecedora a partir de 2026

Após término de contrato com a Umbro, Leão da Ilha acerta parceria com a empresa italiana. Rubro-Negro será o principal clube da marca no Brasil

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/11/2025 às 16:10 | Atualizado em 12/11/2025 às 16:12
Sport se aproxima de acordo com a Kappa
Sport se aproxima de acordo com a Kappa - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

O Sport fechou acordo com a Kappa para ser sua nova fornecedora de material esportivo em 2026. A empresa italiana irá substituir a inglesa Umbro, que deixará o time ao final de 2025.

A empresa negociava com o Leão da Ilha desde julho. O acordo garantirá ao time pernambucano valores superiores em relação ao vínculo atual, com a Umbro.

A transição será feita de maneira gradual. Portanto, o contrato vigente com a empresa, fornecedora da equipe desde 2019, será respeitado.

Sport terá papel de protagonismo no Brasil

Conforme informado pelo NE45 e confirmado pelo Blog do Torcedor, no novo acordo, o Sport será alçado ao papel de principal clube do país no rol de equipes com parceria com a empresa. Portanto, o time terá uma atenção especial da marca, devido à condição de protagonista.

A Kappa volta a fornecer material esportivo para um time de expressão nacional após o encerramento de seu vínculo com o Vasco.

Além do acordo inicial, o montante acordado deve ser atualizado futuramente, visto que também é estudado o envolvimento dos naming rights do CT do clube rubro-negro.

No Brasil, a Kappa também possui acordos com Bangu, Cabofriense, Chapecoense, Cianorte, Grêmio Prudente, Juventus-SP e Noroeste.

A empresa também patrocina equipes importantes na Europa, como Genoa e Fiorentina, na Itália, Monaco e Metz, na França, e Real Valladolid e Deportivo La Coruña, na Espanha.

