Sport | Notícia

Se o Sport perder para o Flamengo está rebaixado? Entenda

Jogo será disputado na Arena de Pernambuco neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília). Times se enfrentam em duelo atrasado da 12ª rodada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/11/2025 às 16:23
Elenco do Sport no Campeonato Brasileiro 2025
Elenco do Sport no Campeonato Brasileiro 2025 - Paulo Paiva/Sport

O Sport enfrenta o Flamengo neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

O confronto, carregado por diversas polêmicas, será disputado na Arena de Pernambuco, em decisão cercada de críticas por parte da torcida.

Lanterna da Série A, com apenas 17 pontos em 32 jogos, o time pernambucano convive com o "fantasma do rebaixamento" à segunda divisão. O time possui chances irrelevantes de se salvar da queda.

O Sport será rebaixado se perder para o Flamengo?

Para não ser rebaixado à Série B, o Sport precisa conquistar os três pontos no duelo contra a equipe carioca.

Caso o Leão da Ilha empate ou seja derrotado contra o Mengão, será confirmado o rebaixamento do clube pernambucano com cinco rodadas de antecedência.

A equipe possui 18 pontos a menos em relação ao Vitória, 16º colocado na tabela. Caso não vença o Flamengo, o time terá apenas 5 jogos pela frente, ou seja, 15 pontos em disputa.

Porém, mesmo se vencer o Flamengo, o Sport ainda pode ser rebaixado neste sábado. Para isso, basta o Santos vencer o Palmeiras. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, logo após o término do jogo na Arena de Pernambuco.

Enquanto o Sport está na lanterna do Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela, com 68 pontos conquistados.

