Se o Sport perder para o Flamengo está rebaixado? Entenda

Jogo será disputado na Arena de Pernambuco neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília). Times se enfrentam em duelo atrasado da 12ª rodada
O Sport enfrenta o Flamengo neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.
O confronto, carregado por diversas polêmicas, será disputado na Arena de Pernambuco, em decisão cercada de críticas por parte da torcida.
Lanterna da Série A, com apenas 17 pontos em 32 jogos, o time pernambucano convive com o "fantasma do rebaixamento" à segunda divisão. O time possui chances irrelevantes de se salvar da queda.
O Sport será rebaixado se perder para o Flamengo?
Para não ser rebaixado à Série B, o Sport precisa conquistar os três pontos no duelo contra a equipe carioca.
Caso o Leão da Ilha empate ou seja derrotado contra o Mengão, será confirmado o rebaixamento do clube pernambucano com cinco rodadas de antecedência.
A equipe possui 18 pontos a menos em relação ao Vitória, 16º colocado na tabela. Caso não vença o Flamengo, o time terá apenas 5 jogos pela frente, ou seja, 15 pontos em disputa.
Porém, mesmo se vencer o Flamengo, o Sport ainda pode ser rebaixado neste sábado. Para isso, basta o Santos vencer o Palmeiras. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, logo após o término do jogo na Arena de Pernambuco.
Enquanto o Sport está na lanterna do Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela, com 68 pontos conquistados.