fechar
Sport | Notícia

Sport: Branquinho condiciona retorno à presidência em 2026 se houver consenso político

O executivo do clube nos anos de 2003 e 2004 se reuniu com lideranças do Leão como Gustavo Dubeux, Wanderson Lacerda e João Martorelli

Por Robert Sarmento Publicado em 20/11/2025 às 12:17 | Atualizado em 20/11/2025 às 12:31
Gustavo Dubeux (E), Yuri Romão (C) e Severino Otávio (D)
Gustavo Dubeux (E), Yuri Romão (C) e Severino Otávio (D) - Divulgação/Sport

Clique aqui e escute a matéria

A movimentação política nos bastidores do Sport ganhou força desde que o presidente Yuri Romão anunciou a saída do cargo antes do fim do mandanto, que vai até dezembro de 2026.

Ex-dirigentes do Leão assinaram uma carta convocando Severino Otávio para assumir o clube na próxima temporada - ou seja, em uma eleição indireta. No entanto, a situação não é simples.

Branquinho vai ser o novo presidente do Sport?

De acordo com a apuração do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o ex-presidente Branquinho (como é conhecido) quer um consenso político entre situação e oposição para aceitar o convite.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na quinta-feira (20/11), começou a se reunir com liderenças políticas rubro-negras como Gustavo Dubeux, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Eduardo Monteiro para falar sobre o assunto.

Uma das ausências, inclusive na assinatura do documento, é de Luciano Bivar. No entanto, ainda segundo Antônio Gabriel, o executivo do Leão nos de 2003 e 2004 buscará conversar com o político.

O que diz o estatudo do Sport sobre eleições?

De acordo com o texto estatutário do clube da Ilha do Retiro, aprovado em 2024, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente assume de maneira provisória.

Além disso, o Conselho Deliberativo deve convocar nova eleição no prazo máximo de 15 dias. Yur evitou falar a palavra renúncia. Isso nos leva a crer que o cargo ficará vago no próximo ano.

Ainda segundo o estatuto, se a saída ocorresse após a metade do período (4 de janeiro), o vice-presidente Raphael Campos permaneceria no cargo até o fim do mandato, sem novo pleito, caso aceitasse.

Leia também

André Gonçalves avalia possibilidade de se candidatar nas eleições 2026
André Gonçalves

André Gonçalves avalia possibilidade de se candidatar nas eleições 2026
Sport: Ex-presidentes lançam carta convocando Branquinho para assumir a presidência
Sport

Sport: Ex-presidentes lançam carta convocando Branquinho para assumir a presidência

Compartilhe

Tags