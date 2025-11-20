Sport: Branquinho condiciona retorno à presidência em 2026 se houver consenso político

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O executivo do clube nos anos de 2003 e 2004 se reuniu com lideranças do Leão como Gustavo Dubeux, Wanderson Lacerda e João Martorelli

A movimentação política nos bastidores do Sport ganhou força desde que o presidente Yuri Romão anunciou a saída do cargo antes do fim do mandanto, que vai até dezembro de 2026.

Ex-dirigentes do Leão assinaram uma carta convocando Severino Otávio para assumir o clube na próxima temporada - ou seja, em uma eleição indireta. No entanto, a situação não é simples.

Branquinho vai ser o novo presidente do Sport?

De acordo com a apuração do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o ex-presidente Branquinho (como é conhecido) quer um consenso político entre situação e oposição para aceitar o convite.

Na quinta-feira (20/11), começou a se reunir com liderenças políticas rubro-negras como Gustavo Dubeux, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Eduardo Monteiro para falar sobre o assunto.

Uma das ausências, inclusive na assinatura do documento, é de Luciano Bivar. No entanto, ainda segundo Antônio Gabriel, o executivo do Leão nos de 2003 e 2004 buscará conversar com o político.



O que diz o estatudo do Sport sobre eleições?

De acordo com o texto estatutário do clube da Ilha do Retiro, aprovado em 2024, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente assume de maneira provisória.

Além disso, o Conselho Deliberativo deve convocar nova eleição no prazo máximo de 15 dias. Yur evitou falar a palavra renúncia. Isso nos leva a crer que o cargo ficará vago no próximo ano.

Ainda segundo o estatuto, se a saída ocorresse após a metade do período (4 de janeiro), o vice-presidente Raphael Campos permaneceria no cargo até o fim do mandato, sem novo pleito, caso aceitasse.