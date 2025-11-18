Sport é acionado na Justiça por quase R$ 45 mil por empresa de andaimes; clube diz que não foi notificado
Ação cobra pagamento por serviços prestados na reforma da sede social da Ilha do Retiro; processo está na 17ª Vara Cível do Recife
O Sport foi acionado na Justiça pela empresa JD Andaimes Montagem de Andaimes e Mão de Obras em Geral LTDA, que cobra o pagamento de R$ 44.949,49 referentes a serviços prestados na reforma da sede social da Ilha do Retiro. A informação foi revelada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.
De acordo com a petição inicial, a empresa afirma ter sido contratada pelo clube para montagem, desmontagem e manutenção de andaimes utilizados na intervenção estrutural da sede. O processo detalha que todas as etapas foram executadas e comprovadas por notas fiscais, registros fotográficos e ordens de serviço.
A cobrança se refere especificamente ao serviço de desmontagem de cobertura. Segundo a empresa, o valor não foi quitado “apesar das diversas tentativas de cobrança administrativa realizadas”.
A ação, distribuída no dia 12 de novembro de 2025, tramita na 17ª Vara Cível da Capital e está registrada como Procedimento Comum Cível, com valor da causa fixado em R$ 44.949,49. A documentação anexada inclui notas fiscais, comprovantes de pagamento anteriores, contratos, orçamentos e imagens do local onde o serviço foi prestado.
O que diz o Sport
Procurado pela reportagem, o Sport informou que ainda não foi notificado da ação.
O processo chega em um momento delicado do clube. O Sport foi rebaixado para a Série B, enfrenta grave crise política e coleciona atrasos financeiros com jogadores, ex-técnicos e fornecedores.
A reforma da sede social — onde os andaimes foram usados — faz parte do pacote de investimentos estruturais anunciados pela gestão ao longo de 2024 e 2025.