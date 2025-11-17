Gasparino fala sobre permanência no Sport e defende renovações de Thyere e Cariús para 2026
Executivo diz que tem contrato com o Leão da Ilha, evita cravar futuro e explica critérios das renovações criticadas pela torcida.
O executivo de futebol Thiago Gasparino falou abertamente sobre sua permanência no Sport e sobre as renovações de Rafael Thyere e Igor Cariús, acertos que geraram forte questionamento da torcida.
Após o rebaixamento confirmado na derrota por 5 a 1 para o Flamengo, neste sábado (15), o dirigente admitiu o peso da temporada, mas afirmou que segue vinculado ao clube. “Eu tenho contrato com o Sport”, disse, evitando ir além. “Vamos tratar disso com tranquilidade. É um momento de muita tristeza, fica até difícil falar”.
Gasparino deixou claro que sua continuidade está diretamente ligada ao que será decidido politicamente nas próximas semanas, já que o presidente Yuri Romão deixará o cargo em 31 de dezembro.
A falta de definição sobre o comando do futebol também trava qualquer decisão mais profunda. “Tudo vai depender de quem ficará à frente do departamento de futebol. Precisamos conversar com o presidente para saber os próximos passos”, afirmou.
Renovações de Rafael Thyere e Igor Cariús
Em relação às renovações de Rafael Thyere e Igor Cariús, ambas bastante criticadas pelos torcedores, Gasparino explicou que foram decisões tomadas ainda no meio do ano, quando o clube projetava diferentes cenários para 2026.
“São critérios que analisamos internamente. Chegou o momento da temporada em que precisávamos desenhar cenários A e B, e o clube entendeu que naquele momento os atletas faziam sentido para ambos os cenários”, justificou.
O executivo também citou que o grupo já conta com 38 jogadores sob contrato para o próximo ano, entre atletas do elenco e emprestados. A presença de Thyere e Cariús nessa lista, segundo ele, fez parte de uma avaliação técnica e de histórico. “São atletas que já têm uma história dentro do clube”, afirmou.
Gasparino encerrou dizendo que, antes de pensar em mudanças, é preciso entender por que o Sport chegou até esse ponto. “Muitas coisas aconteceram durante o ano. Cada um tem sua parcela de culpa. Não é momento de apontar dedo”, disse.
Mesmo rebaixado, o Sport ainda fará cinco jogos para cumprir tabela na Série A: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).