Executivo evita falar de reformulação no Sport e diz que elenco tem que "honrar a camisa" nos últimos jogos da Série A
Thiago Gasparino foi o representante do Sport na entrevista coletiva após a goleada para o Flamengo que confirmou a queda para a Série B de 2026
Após o rebaixamento matemático do Sport para a Série B, confirmado com a goleada de 5x1 sofrida para o Flamengo, o foco do clube se divide entre cumprir tabela no restante da Série A e planejar a temporada 2026. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol Thiago Gasparino evitou dar detalhes sobre a reformulação do elenco, mas fez um apelo por dignidade nos cinco jogos que restam na temporada.
Gasparino enfatizou que, apesar do descenso consumado, o profissionalismo e o respeito à instituição devem prevalecer nas rodadas finais do campeonato.
"Nós temos mais cinco jogos pela frente. Vamos jogar com muita dignidade e honrar essa camisa, independente do rebaixamento ter sido concretizado", afirmou.
Questionado sobre a inevitável reformulação para a próxima temporada, o executivo se mostrou a cauteloso, indicando que as decisões estruturais dependem das definições da alta cúpula do clube rubro-negro
"A reformulação para 2026 vai depender de quem ficará no comando do departamento de futebol. Temos que conversar com o presidente para saber os próximos passos", comentou Gasparino.
A declaração sugere que o futuro de Gasparino no cargo pode estar em aberto e que o planejamento mais amplo para a Série B só será iniciado após a definição do organograma do departamento. Vale lembrar que o presidente Yuri Romão anunciou que deixará o Sport em dezembro de 2025.
Técnico do Sport
Em relação ao técnico para a próxima temporada, o executivo de futebol Thiago Gasparino apenas disse que o Sport está mapeando o mercado. "O treinador que chegar para o Sport precisa ter o perfil do clube", comentou.