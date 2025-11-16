Executivo evita falar de reformulação no Sport e diz que elenco tem que "honrar a camisa" nos últimos jogos da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Thiago Gasparino foi o representante do Sport na entrevista coletiva após a goleada para o Flamengo que confirmou a queda para a Série B de 2026

Clique aqui e escute a matéria

Após o rebaixamento matemático do Sport para a Série B, confirmado com a goleada de 5x1 sofrida para o Flamengo, o foco do clube se divide entre cumprir tabela no restante da Série A e planejar a temporada 2026. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol Thiago Gasparino evitou dar detalhes sobre a reformulação do elenco, mas fez um apelo por dignidade nos cinco jogos que restam na temporada.

Gasparino enfatizou que, apesar do descenso consumado, o profissionalismo e o respeito à instituição devem prevalecer nas rodadas finais do campeonato.

"Nós temos mais cinco jogos pela frente. Vamos jogar com muita dignidade e honrar essa camisa, independente do rebaixamento ter sido concretizado", afirmou.

Questionado sobre a inevitável reformulação para a próxima temporada, o executivo se mostrou a cauteloso, indicando que as decisões estruturais dependem das definições da alta cúpula do clube rubro-negro

"A reformulação para 2026 vai depender de quem ficará no comando do departamento de futebol. Temos que conversar com o presidente para saber os próximos passos", comentou Gasparino.

A declaração sugere que o futuro de Gasparino no cargo pode estar em aberto e que o planejamento mais amplo para a Série B só será iniciado após a definição do organograma do departamento. Vale lembrar que o presidente Yuri Romão anunciou que deixará o Sport em dezembro de 2025.

Técnico do Sport

Em relação ao técnico para a próxima temporada, o executivo de futebol Thiago Gasparino apenas disse que o Sport está mapeando o mercado. "O treinador que chegar para o Sport precisa ter o perfil do clube", comentou.