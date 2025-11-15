fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz pode não jogar no Arruda no início da próxima temporada

Tricolor realiza uma revitalização do gramado do José do Rego Maciel e ainda precisa conseguir a liberação das autoridades para receber o público

Por Davi Saboya Publicado em 15/11/2025 às 0:08 | Atualizado em 15/11/2025 às 0:17
Imagem da bandeira do Santa Cruz na torcida antes de jogo no Arruda
Imagem da bandeira do Santa Cruz na torcida antes de jogo no Arruda - Jailton Jr/JC Imagem

O estádio José do Rego Maciel, o Arruda, pode não ser o palco dos jogos do Santa Cruz no começo da próxima temporada. A informação foi divulgada pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (14).

Além da revitalização que está realizando no gramado, a direção coral ainda precisa garantir a liberação do público por parte das autoridades competentes. Ou seja, precisa dos laudos técnicos que atestam a capacidade de receber a torcida.

Se não jogar no Arruda, a Arena de Pernambuco deve ser o destino do Santa Cruz para os primeiros jogos de 2025. Vale lembrar que o clube coral encerrou o ano de 2025 mandando os jogos no estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Apesar da justificativa oficial ter sido a oportunidade de receber mais torcedores para a fase de mata-mata da Série D e de forma confortável, também coincidiu com uma série de relatos sobre problemas estruturais do equipamento por parte da torcida nas redes sociais.

Renovações no Santa Cruz

Em relação ao elenco deste ano de 2025, o Santa Cruz acertou as renovações do zagueiro Willian Alves e também dos laterais Rodrigues e Israel. Na diretoria, fechou as permanências doo CEO Pedro Henriques e ainda do executivo de futebol Harlei Menezes.

Novos jogadores

Sobre os reforços, o Santa Cruz possui seis novidades encaminhadas para a pré-temporada: o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do atacante Robinho, do Botafogo-SP.

