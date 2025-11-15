Santa Cruz pode não jogar no Arruda no início da próxima temporada
Tricolor realiza uma revitalização do gramado do José do Rego Maciel e ainda precisa conseguir a liberação das autoridades para receber o público
O estádio José do Rego Maciel, o Arruda, pode não ser o palco dos jogos do Santa Cruz no começo da próxima temporada. A informação foi divulgada pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (14).
Além da revitalização que está realizando no gramado, a direção coral ainda precisa garantir a liberação do público por parte das autoridades competentes. Ou seja, precisa dos laudos técnicos que atestam a capacidade de receber a torcida.
Se não jogar no Arruda, a Arena de Pernambuco deve ser o destino do Santa Cruz para os primeiros jogos de 2025. Vale lembrar que o clube coral encerrou o ano de 2025 mandando os jogos no estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Apesar da justificativa oficial ter sido a oportunidade de receber mais torcedores para a fase de mata-mata da Série D e de forma confortável, também coincidiu com uma série de relatos sobre problemas estruturais do equipamento por parte da torcida nas redes sociais.
Renovações no Santa Cruz
Em relação ao elenco deste ano de 2025, o Santa Cruz acertou as renovações do zagueiro Willian Alves e também dos laterais Rodrigues e Israel. Na diretoria, fechou as permanências doo CEO Pedro Henriques e ainda do executivo de futebol Harlei Menezes.
Novos jogadores
Sobre os reforços, o Santa Cruz possui seis novidades encaminhadas para a pré-temporada: o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do atacante Robinho, do Botafogo-SP.