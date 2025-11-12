Santa Cruz apresenta lista atualizada de sócios aptos a votar em Assembleia Geral Extraordinária
2730 pessoas estão aptas a votarem no processo, que definirá a transformação do clube em SAF. Votação está programada para o dia 30 de novembro
O Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (12/11) os valores mais recentes referentes à lista de sócios considerados aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia 30 de novembro, conforme previsto no Estatuto (Seção II – Artigo 33).
Na votação, será decidida a venda de 90% das ações do Tricolor do Arruda, além da constituição do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Anteriormente, a Cobra-Coral havia divulgado uma lista preliminar com os nomes aptos a participarem da votação. No entanto, o clube divulgou novas atualizações na lista.
Agora, são 78 sócios beneméritos automaticamente incluídos como aptos para votar. Além disso, o nome de um sócio foi removido da base de dados do clube, enquanto outros 187 foram incluídos na lista.
Portanto, no momento, 2730 é o número total de aptos votantes. O Santa Cruz confirmou que novas atualizações na lista serão apresentadas em futuras publicações. A próxima postagem será realizada no dia 21 de novembro (sexta-feira).
Quais categorias de sócio estão aptos a participar da votação da SAF?
Possuem direito a voto, nos termos do Estatuto Social, os sócios de qualquer categoria, exceto o “sócio atleta”, que atendam simultaneamente aos seguintes requisitos:
- Estejam adimplentes com todos os seus deveres;
- Não estejam suspensos;
- Sejam maiores de 18 anos de idade;
- Já integrem o quadro social há mais de 1 ano;
- Tiverem débitos quitados até o dia 30 de outubro, data da publicação da lista de sócios aptos a votar.
Qual o percentual de votos necessários para a aprovação?
Para aprovação da reforma do Estatuto social será necessário o quórum de 1/5 (um quinto) da totalidade dos sócios aptos a votar, enquanto as demais matérias poderão ser aprovadas pela maioria simples.