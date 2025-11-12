Santa Cruz apresenta lista atualizada de sócios aptos a votar em Assembleia Geral Extraordinária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

2730 pessoas estão aptas a votarem no processo, que definirá a transformação do clube em SAF. Votação está programada para o dia 30 de novembro

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (12/11) os valores mais recentes referentes à lista de sócios considerados aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia 30 de novembro, conforme previsto no Estatuto (Seção II – Artigo 33).

Na votação, será decidida a venda de 90% das ações do Tricolor do Arruda, além da constituição do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Anteriormente, a Cobra-Coral havia divulgado uma lista preliminar com os nomes aptos a participarem da votação. No entanto, o clube divulgou novas atualizações na lista.

Agora, são 78 sócios beneméritos automaticamente incluídos como aptos para votar. Além disso, o nome de um sócio foi removido da base de dados do clube, enquanto outros 187 foram incluídos na lista.

Portanto, no momento, 2730 é o número total de aptos votantes. O Santa Cruz confirmou que novas atualizações na lista serão apresentadas em futuras publicações. A próxima postagem será realizada no dia 21 de novembro (sexta-feira).

Quais categorias de sócio estão aptos a participar da votação da SAF?



Possuem direito a voto, nos termos do Estatuto Social, os sócios de qualquer categoria, exceto o “sócio atleta”, que atendam simultaneamente aos seguintes requisitos:

Estejam adimplentes com todos os seus deveres;

Não estejam suspensos;

Sejam maiores de 18 anos de idade;

Já integrem o quadro social há mais de 1 ano;

Tiverem débitos quitados até o dia 30 de outubro, data da publicação da lista de sócios aptos a votar.

Qual o percentual de votos necessários para a aprovação?



Para aprovação da reforma do Estatuto social será necessário o quórum de 1/5 (um quinto) da totalidade dos sócios aptos a votar, enquanto as demais matérias poderão ser aprovadas pela maioria simples.