Presidentes de Náutico, Sport e Santa Cruz que renunciaram nos últimos anos; confira a lista completa
A equipe do Leão enfrentou um momento de incerteza no fim da temporada após rumores de renúncia de Yuri Romão, negados pelo próprio presidente.
O futebol pernambucano atravessa uma profunda crise. Antes referência no cenário nordestino, as principais equipes do estado vivem hoje um período de instabilidade, reflexo de gestões mal-sucedidas e de constantes turbulências políticas.
Sem conquistas de expressão e acumulando resultados decepcionantes, o momento delicado tem origem nas repetidas crises administrativas dentro do Trio de Ferro.
Ao todo, Sport, Santa Cruz e Náutico somam sete renúncias presidenciais nos últimos anos, três no clube rubro-negro e duas em cada um dos rivais tricolor e alvirrubro.
Mais recentemente, surgiram rumores sobre uma possível renúncia de Yuri Romão, atual presidente do Sport. No entanto, o dirigente tratou de negar as especulações e reforçou seu compromisso com o clube:
“Não procede qualquer tipo de costura para a minha saída. Houve, sim, uma reunião pela manhã desta segunda-feira com o ex-presidente, como tenho feito recentemente com outros, a exemplo de Severino Otávio (Branquinho), Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda.
Contudo, em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente. O que o momento efetivamente pede é a união de todos e estou, como sempre estive, disposto a somar forças com todos que amam o Sport.
Nesse sentido, as agendas com outras lideranças continuarão. Ao mesmo tempo, quero também falar direta e transparentemente com os jornalistas e nossa torcida sobre o momento atual e futuro e, por isso, teremos ainda essa semana uma coletiva de imprensa.”
Lista completa dos presidentes que renunciaram nos últimos anos
Sport
Luciano Bivar
Luciano Bivar assumiu a presidência do clube em dezembro de 2012, após vencer Homero Lacerda com 57,1% dos votos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Seu mandato durou apenas um ano, pois em dezembro de 2013 ele renunciou ao cargo, alegando que se afastaria para se dedicar à sua candidatura a deputado federal.
Com a saída de Bivar, o então vice-presidente João Humberto Martorelli assumiu a presidência.
Leonardo Lopes
Leonardo Lopes assumiu a presidência em julho de 2021, após vencer José Valadares com 83,73% dos votos. Seu mandato, no entanto, durou apenas nove meses. Em março de 2022, ele renunciou ao cargo alegando um pedido de licença.
Com sua saída, o vice-presidente Yuri Romão assumiu a presidência. Na ocasião, Leonardo Lopes minimizou a situação, afirmando que praticamente todos os clubes passam por momentos de dificuldade.
Milton Bivar
Milton Bivar assumiu a presidência em abril de 2021, após vencer Nelo Campos com 43,3% dos votos. Seu mandato foi um dos mais curtos da história recente, durando apenas dois meses.
Em junho do mesmo ano, Bivar renunciou ao cargo alegando diversos motivos pessoais e institucionais. Com sua saída, o então presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Lopes, assumiu interinamente e convocou novas eleições, nas quais acabou sendo eleito presidente.
Náutico
Marcos Freitas
Marcos Freitas assumiu a presidência do Náutico em dezembro de 2015, após vencer Edno Melo com 49,7% dos votos.
Seu mandato durou um ano, encerrando-se em dezembro de 2016, quando renunciou ao cargo alegando problemas de saúde. Com sua saída, o vice-presidente Ivan Brondi assumiu a presidência do clube.
Ivan Brondi
Ivan Brondi assumiu a presidência do Náutico em dezembro de 2016, após a renúncia de Marcos Freitas, de quem era vice.
Seu mandato durou apenas oito meses. Em agosto de 2017, Brondi deixou o cargo, alegando sofrer pressões excessivas e até ameaças de torcedores.
Com sua saída, o presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Ventura, assumiu interinamente e convocou novas eleições, vencidas por Edno Melo.
Santa Cruz
Joaquim Bezerra
Joaquim Bezerra assumiu a presidência do Santa Cruz em fevereiro de 2021, após vencer Roberto Freire com 63,7% dos votos. Seu mandato durou um ano e dois meses.
Em maio de 2022, ele renunciou ao cargo, alegando motivos pessoais e profissionais. Com sua saída, o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, assumiu interinamente e convocou novas eleições, vencidas por Antônio Luiz Neto.
Antônio Luiz Neto
Antônio Luiz Neto assumiu a presidência do Santa Cruz em março de 2022, sendo aclamado após a desistência das chapas concorrentes. Seu mandato durou um ano e nove meses.
Em setembro de 2023, ele renunciou ao cargo, alegando divergências políticas e administrativas dentro do clube. Com sua saída, o vice-presidente Jairo Rocha assumiu a presidência e convocou novas eleições.