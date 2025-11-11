Presidentes de Náutico, Sport e Santa Cruz que renunciaram nos últimos anos; confira a lista completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Leão enfrentou um momento de incerteza no fim da temporada após rumores de renúncia de Yuri Romão, negados pelo próprio presidente.

O futebol pernambucano atravessa uma profunda crise. Antes referência no cenário nordestino, as principais equipes do estado vivem hoje um período de instabilidade, reflexo de gestões mal-sucedidas e de constantes turbulências políticas.

Sem conquistas de expressão e acumulando resultados decepcionantes, o momento delicado tem origem nas repetidas crises administrativas dentro do Trio de Ferro.

Ao todo, Sport, Santa Cruz e Náutico somam sete renúncias presidenciais nos últimos anos, três no clube rubro-negro e duas em cada um dos rivais tricolor e alvirrubro.

Mais recentemente, surgiram rumores sobre uma possível renúncia de Yuri Romão, atual presidente do Sport. No entanto, o dirigente tratou de negar as especulações e reforçou seu compromisso com o clube:

“Não procede qualquer tipo de costura para a minha saída. Houve, sim, uma reunião pela manhã desta segunda-feira com o ex-presidente, como tenho feito recentemente com outros, a exemplo de Severino Otávio (Branquinho), Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda.

Contudo, em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente. O que o momento efetivamente pede é a união de todos e estou, como sempre estive, disposto a somar forças com todos que amam o Sport.

Nesse sentido, as agendas com outras lideranças continuarão. Ao mesmo tempo, quero também falar direta e transparentemente com os jornalistas e nossa torcida sobre o momento atual e futuro e, por isso, teremos ainda essa semana uma coletiva de imprensa.”

Lista completa dos presidentes que renunciaram nos últimos anos

Sport

Luciano Bivar

Luciano Bivar assumiu a presidência do clube em dezembro de 2012, após vencer Homero Lacerda com 57,1% dos votos.

Seu mandato durou apenas um ano, pois em dezembro de 2013 ele renunciou ao cargo, alegando que se afastaria para se dedicar à sua candidatura a deputado federal.

Com a saída de Bivar, o então vice-presidente João Humberto Martorelli assumiu a presidência.

Leonardo Lopes

Leonardo Lopes assumiu a presidência em julho de 2021, após vencer José Valadares com 83,73% dos votos. Seu mandato, no entanto, durou apenas nove meses. Em março de 2022, ele renunciou ao cargo alegando um pedido de licença.

Com sua saída, o vice-presidente Yuri Romão assumiu a presidência. Na ocasião, Leonardo Lopes minimizou a situação, afirmando que praticamente todos os clubes passam por momentos de dificuldade.

Milton Bivar

Milton Bivar assumiu a presidência em abril de 2021, após vencer Nelo Campos com 43,3% dos votos. Seu mandato foi um dos mais curtos da história recente, durando apenas dois meses.

Em junho do mesmo ano, Bivar renunciou ao cargo alegando diversos motivos pessoais e institucionais. Com sua saída, o então presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Lopes, assumiu interinamente e convocou novas eleições, nas quais acabou sendo eleito presidente.

Náutico

Marcos Freitas

Marcos Freitas assumiu a presidência do Náutico em dezembro de 2015, após vencer Edno Melo com 49,7% dos votos.

Seu mandato durou um ano, encerrando-se em dezembro de 2016, quando renunciou ao cargo alegando problemas de saúde. Com sua saída, o vice-presidente Ivan Brondi assumiu a presidência do clube.

Ivan Brondi

Ivan Brondi assumiu a presidência do Náutico em dezembro de 2016, após a renúncia de Marcos Freitas, de quem era vice.

Seu mandato durou apenas oito meses. Em agosto de 2017, Brondi deixou o cargo, alegando sofrer pressões excessivas e até ameaças de torcedores.

Com sua saída, o presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Ventura, assumiu interinamente e convocou novas eleições, vencidas por Edno Melo.

Santa Cruz

Joaquim Bezerra

Joaquim Bezerra assumiu a presidência do Santa Cruz em fevereiro de 2021, após vencer Roberto Freire com 63,7% dos votos. Seu mandato durou um ano e dois meses.

Em maio de 2022, ele renunciou ao cargo, alegando motivos pessoais e profissionais. Com sua saída, o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, assumiu interinamente e convocou novas eleições, vencidas por Antônio Luiz Neto.

Antônio Luiz Neto

Antônio Luiz Neto assumiu a presidência do Santa Cruz em março de 2022, sendo aclamado após a desistência das chapas concorrentes. Seu mandato durou um ano e nove meses.

Em setembro de 2023, ele renunciou ao cargo, alegando divergências políticas e administrativas dentro do clube. Com sua saída, o vice-presidente Jairo Rocha assumiu a presidência e convocou novas eleições.