Gramado do Arruda entra em recuperação total antes da pré-temporada do Santa Cruz

A comissão patrimonial do clube tricolor iniciou o tratamento completo do gramado do estádio, após o uso intenso para treinos e eventos

O gramado do Arruda entrou em fase de recuperação completa visando a pré-temporada do Santa Cruz. De acordo com o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, os trabalhos começaram logo após o encerramento das atividades esportivas e dos eventos realizados no estádio.

Durante o fim da Série D, o Santa Cruz utilizou o Arruda com frequência para treinamentos e, após o término da competição, o clube alugou o campo como forma de gerar receita e cumprir compromissos financeiros da comissão.

“Após o fim da Série D, fizemos o aluguel do gramado para gerar receitas e cumprir compromissos da Comissão Patrimonial. Encerramos ontem para iniciar a recuperação total”, explicou Adriano Lucena.

A recuperação do gramado seguirá até o dia 25 de novembro, data prevista para a reapresentação do elenco e o início da pré-temporada no CT Ninho das Cobras.

Lucena destacou ainda que a definição sobre onde o Santa Cruz mandará seus jogos em 2026, seja no Arruda, na Arena de Pernambuco ou em outro estádio, caberá à diretoria de futebol. Segundo ele, o uso intenso do campo inviabiliza sua manutenção ideal.

“Se o time treina de segunda a sexta e joga no fim de semana, nenhum gramado suporta. Nosso foco agora é entregar o Arruda em condições perfeitas para jogos e treinamentos”, completou o dirigente.

