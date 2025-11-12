fechar
Futebol | Notícia

Assembleia Legislativa aprova Projeto de Lei que busca reduzir a violência nos jogos de futebol em Pernambuco

Entre as medidas do texto, aprovado em primeira discussão na Alepe, está a necessidade de instalação de câmeras de segurança nos entornos dos estádios

Por Davi Saboya Publicado em 12/11/2025 às 22:12
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) aprovou nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei (PL) 000001/2025, marcando uma vitória importante para o futebol pernambucano no combate à violência em estádios. O PL estabelece um conjunto de medidas administrativas e punitivas a serem implementadas durante os jogos no estado.

Leia Também

O projeto, que consolida cinco propostas apresentadas por diversos parlamentares, inclui ações rigorosas como:

  • Instalação de câmeras de segurança no entorno dos estádios.
  • Criação obrigatória de um cadastro de torcedores para as torcidas organizadas.
  • Implementação da biometria facial para acesso aos estádios.

O deputado estadual Alberto Feitosa, autor de dois dos projetos que compõem o PL, destacou a importância da iniciativa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Ninguém mais quer ver aquelas cenas de barbárie que correu o mundo, em fevereiro deste ano, no clássico Sport e Santa Cruz. O projeto reúne medidas repressivas e educativas e vai ser uma ferramenta legal para o Estado combater a violência nos dias de jogo”, afirmou Feitosa.

Após a aprovação em primeira discussão, o PL seguirá para segunda votação e, posteriormente, para a sanção da governadora Raquel Lyra.

Devido ao forte apoio da base governista, a expectativa é de uma sanção rápida. O deputado Coronel Alberto Feitosa demonstrou otimismo quanto ao prazo: “Em 07 de janeiro, quando começa o campeonato pernambucano, teremos a Lei sancionada e ganha todos os pernambucanos”, concluiu.

Leia também

Destruíram nosso Sport
opinião

Destruíram nosso Sport
Atlético-MG x Sport hoje (12) na Copa do Brasil sub-20: onde assistir ao vivo e horário
COPA DO BRASIL

Atlético-MG x Sport hoje (12) na Copa do Brasil sub-20: onde assistir ao vivo e horário

Compartilhe

Tags