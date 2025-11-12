Assembleia Legislativa aprova Projeto de Lei que busca reduzir a violência nos jogos de futebol em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre as medidas do texto, aprovado em primeira discussão na Alepe, está a necessidade de instalação de câmeras de segurança nos entornos dos estádios

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) aprovou nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei (PL) 000001/2025, marcando uma vitória importante para o futebol pernambucano no combate à violência em estádios. O PL estabelece um conjunto de medidas administrativas e punitivas a serem implementadas durante os jogos no estado.

O projeto, que consolida cinco propostas apresentadas por diversos parlamentares, inclui ações rigorosas como:

Instalação de câmeras de segurança no entorno dos estádios.

Criação obrigatória de um cadastro de torcedores para as torcidas organizadas.

Implementação da biometria facial para acesso aos estádios.

O deputado estadual Alberto Feitosa, autor de dois dos projetos que compõem o PL, destacou a importância da iniciativa.

“Ninguém mais quer ver aquelas cenas de barbárie que correu o mundo, em fevereiro deste ano, no clássico Sport e Santa Cruz. O projeto reúne medidas repressivas e educativas e vai ser uma ferramenta legal para o Estado combater a violência nos dias de jogo”, afirmou Feitosa.

Após a aprovação em primeira discussão, o PL seguirá para segunda votação e, posteriormente, para a sanção da governadora Raquel Lyra.

Devido ao forte apoio da base governista, a expectativa é de uma sanção rápida. O deputado Coronel Alberto Feitosa demonstrou otimismo quanto ao prazo: “Em 07 de janeiro, quando começa o campeonato pernambucano, teremos a Lei sancionada e ganha todos os pernambucanos”, concluiu.