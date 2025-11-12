Ralph de Carvalho aponta para crise no Náutico e pressão no Sport
Náutico pode ter eleição suspensa pela Justiça; Sport vive "inferno" interno e encara o Flamengo, que mesmo desfalcado, ainda é favorito
A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o “Bola de Ouro que diz todas as verdades”.
O comentarista analisou os bastidores políticos e esportivos dos dois maiores clubes pernambucanos — Náutico e Sport — em meio a uma semana decisiva.
Impugnação no Náutico desencadeia crise e risco de judicialização
A eleição do Clube Náutico Capibaribe corre o risco de ser suspensa. A Comissão Eleitoral impugnou a chapa de Bruno Becker, atual presidente e candidato à reeleição, após solicitação do sócio José Félix de Lima Santos Filho.
Segundo Ralph de Carvalho, o desdobramento é “inesperado” e pode levar a uma judicialização do processo eleitoral. José Félix recorreu da decisão e o Conselho Deliberativo convocou uma reunião extraordinária para sexta-feira, quando o caso será votado.
“Há gente dentro do clube achando que José Félix está determinado a colocar água no chope do presidente Bruno Becker”, revelou o comentarista. Mesmo se derrotado no Conselho — que tende a apoiar Becker —, Félix pode recorrer à Justiça comum. “Dependendo do juiz, pode sair uma liminar suspendendo a eleição”, alertou Ralph.
Enquanto o impasse cresce, o Náutico segue planejando a temporada de 2026. O clube trabalha para manter Hélio dos Anjos e seu filho Guilherme, além de renovar com Mateus Silva, Arnaldo e Igor Fernandes, e oito atletas da base, incluindo o goleiro Léo e os atacantes Paulo Sérgio e Caon. O zagueiro Carlinhos também negocia permanência.
Pressão e arrependimento: “verdadeiro inferno” no Sport
No Sport Club do Recife, o ambiente é de forte tensão política. Durante reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Yuri Romão e seu vice prestaram esclarecimentos e admitiram arrependimento por terem negociado o mando de campo com o Flamengo, justificando a decisão pela “necessidade financeira”.
“Prometeu que isso não vai mais acontecer”, relatou Ralph de Carvalho.
Apesar disso, os conselheiros seguem cobrando transparência nas contas, detalhamento das dívidas e explicações sobre contratações.
Do lado de fora, cerca de 200 torcedores protestavam com fogos de artifício, tentando interromper a reunião.
O encontro previsto entre Romão e o ex-presidente Luciano Bivar, representante da oposição, foi cancelado. Bivar defende eleições gerais até 30 de dezembro e prometeu “retaliações políticas” caso o presidente mantenha a posição de não renunciar.
Para Ralph de Carvalho, “Yuri vai viver num verdadeiro inferno até o fim do mandato”. Mesmo pressionado, o dirigente reafirmou que permanecerá até o fim da gestão.
Último suspiro no campeonato: Sport x Flamengo
Em campo, o Sport vive o “último suspiro” para evitar o rebaixamento matemático. O adversário é o Flamengo, que vem desfalcado por oito jogadores convocados para seleções sul-americanas, além de três lesionados e a possível ausência de Bruno Henrique, envolvido em investigação sobre manipulação de resultados.
Apesar das baixas, o Flamengo “continua sendo o favorito”, afirma Ralph, destacando a diferença técnica entre os elencos.
“Se o Sport perder ou até empatar, estará matematicamente rebaixado. Só uma vitória contra o Flamengo pode adiar o inevitável.”
O time carioca disputa a liderança do Brasileirão com o Palmeiras, enquanto o Sport tenta evitar o segundo rebaixamento consecutivo — dentro e fora de campo, cercado por pressões políticas, dívidas e desconfiança da torcida.
