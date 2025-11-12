fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Becker admite atraso salarial e afirma que situação será resolvida "em breve"

Presidente afirma que gestão "trabalha arduamente" para resolver a situação e afirma que clube busca a captação de recursos para quitar pendências

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/11/2025 às 16:26
Bruno Becker, presidente do Náutico
Bruno Becker, presidente do Náutico - GABRIEL FRANÇA/CNC

O presidente do Náutico, Bruno Becker, reconheceu publicamente o atraso no pagamento dos salários do elenco, mas afirmou que o clube trabalha para resolver a situação “o quanto antes”.

Segundo o dirigente, a atual gestão não trata o episódio com naturalidade e já busca alternativas para garantir a regularização financeira nos próximos dias.

“É importante dizer que reconhecemos o atraso, e isso não pode ser tratado com naturalidade. Nenhum atraso de salário, em qualquer situação, pode ser encarado como algo natural. Por isso estamos trabalhando arduamente para resolver a situação”, declarou Becker.

De acordo com o presidente, o clube já tem mapeadas as fontes de recursos que permitirão a quitação das pendências.

As possibilidades envolvem renovações de patrocínio, novos contratos comerciais e adiantamentos de receitas, que estão sendo estruturados pelo departamento financeiro alvirrubro.

Nós temos onde buscar recursos. Esses recursos podem vir de renovações de patrocínio, novos contratos, adiantamentos, e tudo isso está sendo construído”, explicou.

Becker destaca importância do acesso à Série B

Becker destacou ainda que o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro representa um marco para o futuro financeiro do Náutico.

Segundo ele, a subida de divisão amplia de forma significativa o faturamento do clube, o que permitirá não apenas sanar as pendências, mas também fortalecer a estrutura do futebol.

Esse acesso é o que vai permitir sanar as pendências financeiras e estruturais do clube. A solução virá, porque já a enxergamos de forma concreta”, afirmou.

O dirigente reforçou que, apesar do desconforto causado pelo atraso, a diretoria tem “tranquilidade” para garantir que o problema será solucionado em breve, com base em meios concretos e em negociações em andamento.

Becker afirma que elenco "compreende situação"

Becker também comentou sobre a reação dos jogadores diante da situação. De acordo com ele, o grupo tem mostrado compreensão e mantido o comprometimento, em parte devido à relação de confiança e transparência construída ao longo dos últimos dois anos.

Os jogadores entenderam a situação e continuam entendendo. Ontem mesmo conversei novamente com uma das lideranças do elenco. Temos mantido todos informados sobre o que está acontecendo e sobre as soluções que estamos buscando”, disse.

Mesmo com o cenário de pendência salarial, o presidente destacou que o clube já acertou cinco ou seis renovações de contrato, o que, segundo ele, demonstra o nível de credibilidade da atual gestão.

Se não houvesse essa credibilidade, certamente os atletas não estariam renovando. Temos tratado tudo isso internamente, com muita transparência”, concluiu.

