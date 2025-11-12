fechar
Náutico tem negociações avançadas com novo fornecedor de material esportivo; desfecho pode sair na próxima semana

Em fim de contrato com a Diadora, o alvirrubro pernambucano negocia com novas fornecedoras de material esportivo para a temporada 2026.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 15:14 | Atualizado em 12/11/2025 às 15:29
Sede do Náutico, nos Aflitos
Sede do Náutico, nos Aflitos - DIVULGAÇÃO/CNC

O Náutico deverá vestir roupa nova na próxima temporada. Em fim de contrato com a Diadora, o clube alvirrubro negocia com novas fornecedoras de material esportivo e mantém conversas avançadas com a Reebok.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, em entrevista com o presidente do clube, Bruno Becker, que confirmou o andamento das tratativas.

“Estamos em negociação avançada com a Reebok.Trabalhamos para que, na próxima semana, a matéria seja encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação.

Sem dúvida, isso vai gerar recursos importantes para o clube, ajudando a equilibrar as contas”, destacou o dirigente.

Becker também ressaltou que o possível acordo com a Reebok representa uma mudança de mentalidade na gestão de parcerias do Náutico.

“Essa negociação representa também uma mudança de concepção: trazer marcas que agreguem valor ao Náutico.

Foi assim com a Diadora, CIMED, Drogafonte, Mente e Vida, Esportes da Sorte e outros parceiros.
Caso se concretize, a Reebok será mais uma marca que chega para agregar valor, não só financeiro, mas institucional”, completou o presidente.

Se o acordo for aprovado pelo Conselho, a Reebok passará a fornecer o material esportivo do Náutico a partir da temporada 2026, substituindo oficialmente a italiana Diadora.

Confira as fornecedoras de material esportivo do Náutico nos últimos anos

  • Diadora: desde 2024
  • NSeis: 2018-2023
  • Topper: 2016-2017
  • Umbro: 2014-2015
  • Penalty: 2011-2013
  • Lupo: 2009-2010
  • Wilson: 2006-2008
  • Finta: 2001-2005
  • Penalty: 1997-2000
  • Finta: 1996
  • Kyalami: 1992-1995
  • Campeã: 1991
  • Finta: 1989-1990
  • Campeã: 1986
  • Everest: 1985
  • Topper: 1983
  • In-House: até 1977

