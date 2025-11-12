Náutico tem negociações avançadas com novo fornecedor de material esportivo; desfecho pode sair na próxima semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em fim de contrato com a Diadora, o alvirrubro pernambucano negocia com novas fornecedoras de material esportivo para a temporada 2026.

O Náutico deverá vestir roupa nova na próxima temporada. Em fim de contrato com a Diadora, o clube alvirrubro negocia com novas fornecedoras de material esportivo e mantém conversas avançadas com a Reebok.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, em entrevista com o presidente do clube, Bruno Becker, que confirmou o andamento das tratativas.

“Estamos em negociação avançada com a Reebok.Trabalhamos para que, na próxima semana, a matéria seja encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação.

Sem dúvida, isso vai gerar recursos importantes para o clube, ajudando a equilibrar as contas”, destacou o dirigente.

Becker também ressaltou que o possível acordo com a Reebok representa uma mudança de mentalidade na gestão de parcerias do Náutico.

“Essa negociação representa também uma mudança de concepção: trazer marcas que agreguem valor ao Náutico.

Foi assim com a Diadora, CIMED, Drogafonte, Mente e Vida, Esportes da Sorte e outros parceiros.

Caso se concretize, a Reebok será mais uma marca que chega para agregar valor, não só financeiro, mas institucional”, completou o presidente.

Se o acordo for aprovado pelo Conselho, a Reebok passará a fornecer o material esportivo do Náutico a partir da temporada 2026, substituindo oficialmente a italiana Diadora.

Confira as fornecedoras de material esportivo do Náutico nos últimos anos