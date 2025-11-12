Náutico anuncia mais uma renovação de contrato para a temporada de 2026
Esta é a quinta renovação anunciada pelo Náutico. Mesmo com os bastidores agitados pelas eleições, o planejamento segue em andamento
O Náutico acaba de anunciar mais uma renovação para a temporada 2026. O volante Wenderson é o mais novo jogador a confirmar permanência no clube para o próximo ano.
Peça importante no quadrangular final da Série C, Wenderson disputou 30 partidas na temporada, sendo titular em 15 delas com a camisa do Timbu.
Revelado pelo Botafogo, o atleta acumula passagens por Mafra (Portugal), Azuriz, Guarani, América-RN e Al-Karma (Iraque).
Além de Wenderson, até o momento a equipe alvirrubra já confirmou as permanências do goleiro Muriel, do lateral-direito Arnaldo, do lateral-esquerdo Igor Fernandes e do zagueiro Mateus Silva.
O elenco também conta com o volante Samuel e os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Samuel Otusanya.
Renovações e dispensas no elenco do Náutico
Nos bastidores, o clube segue conversando para ampliar vínculos com outros atletas que participaram da campanha do acesso, além daqueles que já possuem contrato para 2026.
Por outro lado, sete atletas já deixaram o clube: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meio-campista Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.
Além disso, Thalissinho foi emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão acertou empréstimo ao Piauí.