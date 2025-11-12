Náutico anuncia mais uma renovação de contrato para a temporada de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esta é a quinta renovação anunciada pelo Náutico. Mesmo com os bastidores agitados pelas eleições, o planejamento segue em andamento

O Náutico acaba de anunciar mais uma renovação para a temporada 2026. O volante Wenderson é o mais novo jogador a confirmar permanência no clube para o próximo ano.

Peça importante no quadrangular final da Série C, Wenderson disputou 30 partidas na temporada, sendo titular em 15 delas com a camisa do Timbu.

Revelado pelo Botafogo, o atleta acumula passagens por Mafra (Portugal), Azuriz, Guarani, América-RN e Al-Karma (Iraque).

Além de Wenderson, até o momento a equipe alvirrubra já confirmou as permanências do goleiro Muriel, do lateral-direito Arnaldo, do lateral-esquerdo Igor Fernandes e do zagueiro Mateus Silva.

O elenco também conta com o volante Samuel e os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Samuel Otusanya.

Renovações e dispensas no elenco do Náutico

Nos bastidores, o clube segue conversando para ampliar vínculos com outros atletas que participaram da campanha do acesso, além daqueles que já possuem contrato para 2026.

Por outro lado, sete atletas já deixaram o clube: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meio-campista Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.

Além disso, Thalissinho foi emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão acertou empréstimo ao Piauí.