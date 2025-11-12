fechar
Nautico | Notícia

Ex-Náutico ganha carta especial da Champions no EA FC 26

Revelado pelo Vitória, o atacante de 23 anos passou por Náutico e Figueirense antes de brilhar no União Leiria e ser contratado pelo Sporting

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 11:56
Alisson Santos atuando pelo Náutico em 2023
Alisson Santos atuando pelo Náutico em 2023 - Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

Depois de um início de temporada um tanto discreto, Alisson Santos chamou a atenção de Rui Borges ao marcar seu primeiro gol na Champions League, em partida contra o Kairat.

O feito se repetiu no confronto diante do Olympique de Marseille, quando o jogador voltou a brilhar na competição internacional ao marcar o gol da virada para o Sporting, garantindo a vitória por 2 a 1 e sendo eleito o melhor em campo na Liga dos Campeões.

Por conta do bom desempenho, o atleta recebeu uma carta especial com uma pontuação elevada no EA Sports FC 26, o antigo FIFA. Aos 23 anos, Alisson Santos foi “premiado” com 85 de overall no game da EA Sports e reagiu nas redes sociais:

“Eu me lembro quando sonhava com isso…”, escreveu no X (antigo Twitter).

Nesta temporada, vestindo a camisa do Sporting, Alisson Santos já disputou 11 partidas. Em 194 minutos sob o comando de Rui Borges, o ponta brasileiro soma dois gols e uma assistência.

Passagem pelo Náutico

Revelado pelo Vitória em 2021, o atacante passou por empréstimos no Náutico e Figueirense antes de brilhar no União Leiria, da segunda divisão portuguesa, e, posteriormente, ser contratado pelo Sporting.

Alisson tem uma breve passagem pelo futebol pernambucano, em 2023, defendeu o Náutico durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Atuando pelas pontas, entrou em campo 15 vezes, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Naquele ano, o Timbu acabou não avançando para a segunda fase da competição.

