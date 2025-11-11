Náutico: sócio do clube entra com recurso após decisão da Comissão Eleitoral sobre a impugnação de Becker
A Comissão Eleitoral do Náutico manteve, por decisão unânime, o registro da chapa situacionista para as eleições de 30 de novembro
O sócio José Félix de Lima Santos Filho protocolou, nesta terça-feira (11), um recurso contra a decisão da Comissão Eleitoral do Náutico, que havia rejeitado o pedido de impugnação da chapa “Náutico do Futuro”, liderada pelo atual presidente Bruno Becker e pelo vice Ricardo Malta.
A decisão da Comissão, divulgada na noite de segunda-feira (10), foi unânime entre os membros e manteve o registro da chapa situacionista, autorizando sua participação nas eleições marcadas para o dia 30 de novembro.
No recurso, o associado alega que a Comissão Eleitoral cometeu um equívoco ao declarar não ter competência para avaliar “atos de gestão”, ressaltando que a impugnação se baseia na veracidade da declaração de elegibilidade apresentada pela chapa concorrente.
Agora, o Conselho Deliberativo do Náutico tem um prazo de até 72 horas para emitir seu parecer sobre o caso.
Entenda a solicitação feita pelo sócio
O sócio solicita que o recurso tenha efeito suspensivo, impedindo a homologação do registro da chapa “Náutico do Futuro” até nova análise.
Ele também pede a anulação da decisão da Comissão Eleitoral, a cassação do registro da candidatura por suposta falsidade na declaração de elegibilidade e, de forma alternativa, requer que o Conselho Deliberativo julgue as contas de 2024 antes de qualquer homologação definitiva.
Próximos passos
A eleição do Náutico será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, na sede dos Aflitos. A posse da nova diretoria está prevista até 8 de janeiro de 2026.
Com a impugnação rejeitada, Bruno Becker segue na disputa pela reeleição.
Náutico vai ter dois técnicos em 2026; entenda