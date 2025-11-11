Náutico: Bruno Becker confirma renovação do contrato do volante Wenderson

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O anúncio foi feito pelo atual presidente e candidato à reeleição em entrevista ao podcast Homem em Campo na noite desta terça-feira (11)

O volante Wenderson é mais um jogador que permanecerá no Náutico para a próxima temporada. A informação revelada pelo atual presidente Bruno Becker, nesta terça-feira (11), em entrevista ao podcast Homem em Campo.

Becker também confirmou que os meias Lucas Cardoso e Vitinho estão na pauta de renovação do clube alvirrubro para o ano de 2026. Porém, as negociações são mais complexas, pois eles pertencem ao Cuiabá e Cruzeiro, respectivamente.

O zagueiro Carlinhos é outro nome que interessa ao Náutico, mas possui uma situação semelhante aos meias. O defensor tem contrato com Noroeste, que disputará a próxima edição do Campeonato Paulista, porém, não descartou negociar com o clube alvirrubro.

Até o momento, o Timbu oficializou as renovações do goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o zagueiro Mateus Silva e o lateral-esquerdo Igor Fernandes. Isso sem contar com o técnico Hélio dos Anjos e agora, também treinador, Guilherme dos Anjos.

O volante Samuel e os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Samuel Otusanya já possuem contrato com o Náutico para o ano de 2026.

Eleição do Náutico

Como Náutico passará por uma eleição, no próximo dia 30 de novembro, a atual gestão comandada pelo presidente e candidato à reeleição Bruno Becker tem feito um pré-contrato com cada profissional do futebol. O candidato da oposição é Pablo Vitória, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.