Hélio dos Anjos permanece em 2026! Náutico renova contrato com técnico que garantiu o acesso à Série B

Hélio e Guilherme dos Anjos ficam no Náutico em 2026. A diretoria alvirrubra acertou a renovação de contrato dos treinadores e da comissão técnica.

Hélio e Guilherme dos Anjos seguirão no comando do Náutico em 2026. A diretoria alvirrubra confirmou a renovação dos contratos da dupla e de toda a comissão técnica. O anúncio oficial foi feito pelo perfil do clube no início da tarde desta segunda-feira (10).

Pai e filho retornaram ao Náutico em abril, marcando a quinta passagem da dupla pelo clube. Nesta temporada, comandaram a equipe em 25 partidas, somando 11 vitórias, oito empates e seis derrotas. O trabalho culminou no tão aguardado retorno do Timbu à Série B do Campeonato Brasileiro.

A trajetória de Hélio no Náutico é longa e marcada por conquistas. Sua primeira passagem foi em 1993, quando conseguiu evitar o rebaixamento na elite nacional.

Em 2006, foi o comandante do acesso à Série A. Já no período entre 2020 e 2021, o treinador livrou o time do rebaixamento e ainda levantou o título pernambucano, vencendo o Sport na final.

Sua última saída do clube ocorreu em fevereiro de 2022, após um desentendimento com o então presidente Diógenes Braga.

Planejamento para 2026

Apesar da renovação só ter sido anunciada agora, o planejamento do Náutico para as próximas temporadas nunca parou.

Além da permanência de Hélio e Guilherme dos Anjos, o clube já confirmou a renovação de contrato de quatro jogadores para 2026: Igor Fernandes, Muriel, Arnaldo e Matheus Silva, todos peças fundamentais na campanha que garantiu o acesso do Timbu à Série B.

A diretoria alvirrubra também trabalha para manter pelo menos mais nove atletas do elenco atual.

Por outro lado, sete jogadores já deixaram o clube: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.

Além deles, Thalissinho foi emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão acertou empréstimo ao Piauí.