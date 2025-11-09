fechar
Nautico | Notícia

Igor Fernandes celebra renovação e destaca "tempo novo" no Náutico para 2026

Lateral-esquerdo foi um dos pilares defensivos do Náutico na campanha do acesso e é o quarto jogador a assinar pré-contrato com o clube

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 20:26
Imagem de Igor Fernandes, do Náutico
Imagem de Igor Fernandes, do Náutico - Gabriel França / CNC

O Náutico segue trabalhando na manutenção da base que garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Após confirmar as renovações de Muriel, Mateus Silva e Arnaldo, o clube anunciou, neste domingo (9), a permanência do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que assinou pré-contrato para a temporada 2026.

Peça importante na campanha vitoriosa sob o comando de Hélio dos Anjos, Igor foi um dos destaques do sistema defensivo que terminou a Série C com a melhor defesa da competição — apenas cinco gols sofridos na primeira fase.

Em declaração oficial, o jogador destacou a alegria em permanecer e a importância de dar continuidade ao trabalho.

“Estou muito feliz com essa renovação no Náutico, de poder estar firmando esse pré-contrato para 2026. A gente sabe da importância de dar continuidade no trabalho”, afirmou.

Adaptado ao clube e identificado com o grupo, Igor valorizou o ambiente interno e a confiança da diretoria.

“Já estou adaptado ao clube, conheço as pessoas, o staff, e agradeço à confiança da diretoria e do presidente por acreditarem em mim para esse novo trabalho que vai ser feito no Náutico”, disse.

O lateral também projetou o novo ciclo, agora com o Náutico de volta à Série B, e destacou o papel da união entre os atletas que permanecem.

“Creio que é um tempo novo, tanto para os jogadores que vierem quanto para os que já estão aqui, assim como eu. Vamos continuar honrando o clube e fazer um belo trabalho nessa temporada de Série B e no Estadual, para conquistar nossos objetivos. Eu e o clube almejamos coisas grandes”, completou.

A renovação de Igor Fernandes reforça a estratégia traçada pelo departamento de futebol de manter uma espinha dorsal sólida para 2026. O clube entende que a base que conquistou o acesso deve ser o alicerce do elenco na disputa da Série B, evitando reformulações profundas e valorizando a continuidade.

Lembrando que o clube tem eleições no fim de novembro para presidente do executivo. Candidato à reeleição, Bruno Becker tem Hélio dos Anjos como treinador para 2026.

