Náutico define "teto" da folha salarial para a temporada 2026; saiba valor
Apesar da eleição, a direção alvirrubra já começou a trabalhar de olho no próximo ano, que terá Pernambucano e Série B no calendário
O Náutico já começou a planejar a temporada de 2026, que marcará o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos primeiros passos da diretoria foi estabelecer um "teto" de R$ 2,5 milhões para a folha salarial do elenco profissional.
A definição do valor, revelado pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, ocorre em meio a movimentações importantes nos bastidores, especialmente nas renovações de contrato e a um processo eleitoral que definirá o futuro administrativo do Timbu.
O clube já demonstrou interesse em manter a base vitoriosa que conquistou o acesso na Série C de 2025. O principal nome é o técnico Hélio dos Anjos. A renovação do treinador, no entanto, está diretamente ligada à vitória do atual presidente Bruno Becker nas eleições do dia 30 de novembro.
Hélio dos Anjos já deixou claro que não trabalhará com o grupo de oposição liderado por Pablo Vitória, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.
O Náutico já garantiu algumas permanências importantes para 2026:
- Renovações já anunciadas (com pré-contrato): O goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva.
- Renovação encaminhada: O lateral-esquerdo Igor Fernandes.
- Jogadores com contrato vigente para 2026: O volante Samuel e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio.
No radar do Náutico
Além disso, o Alvirrubro está próximo de fechar acordos para manter o volante Wenderson e o meia Vitinho (que pertence ao Cruzeiro).
O clube ainda tenta negociar a permanência do zagueiro Carlinhos e do meia Lucas Cardoso, mas as conversas são consideradas mais complexas, visto que ambos possuem vínculo com Noroeste e Cuiabá, respectivamente.