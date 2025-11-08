fechar
Sport | Notícia

Náutico define "teto" da folha salarial para a temporada 2026; saiba valor

Apesar da eleição, a direção alvirrubra já começou a trabalhar de olho no próximo ano, que terá Pernambucano e Série B no calendário

Por Davi Saboya Publicado em 08/11/2025 às 20:38
Imagem da torcida do N&aacute;utico no &uacute;ltimo jogo desta temporada
Imagem da torcida do Náutico no último jogo desta temporada - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Náutico já começou a planejar a temporada de 2026, que marcará o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos primeiros passos da diretoria foi estabelecer um "teto" de R$ 2,5 milhões para a folha salarial do elenco profissional.

A definição do valor, revelado pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, ocorre em meio a movimentações importantes nos bastidores, especialmente nas renovações de contrato e a um processo eleitoral que definirá o futuro administrativo do Timbu.

O clube já demonstrou interesse em manter a base vitoriosa que conquistou o acesso na Série C de 2025. O principal nome é o técnico Hélio dos Anjos. A renovação do treinador, no entanto, está diretamente ligada à vitória do atual presidente Bruno Becker nas eleições do dia 30 de novembro.

Hélio dos Anjos já deixou claro que não trabalhará com o grupo de oposição liderado por Pablo Vitória, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.

O Náutico já garantiu algumas permanências importantes para 2026:

  • Renovações já anunciadas (com pré-contrato): O goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva.
  • Renovação encaminhada: O lateral-esquerdo Igor Fernandes.
  • Jogadores com contrato vigente para 2026: O volante Samuel e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio.

No radar do Náutico

Além disso, o Alvirrubro está próximo de fechar acordos para manter o volante Wenderson e o meia Vitinho (que pertence ao Cruzeiro).

O clube ainda tenta negociar a permanência do zagueiro Carlinhos e do meia Lucas Cardoso, mas as conversas são consideradas mais complexas, visto que ambos possuem vínculo com Noroeste e Cuiabá, respectivamente.

