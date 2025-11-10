Náutico: comissão eleitoral define nesta segunda (10) decisão sobre impugnação de Bruno Becker

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os bastidores continuam agitados nos arredores dos Aflitos. As eleições estão marcadas para acontecer ao longo do dia 30 de novembro

Ao longo desta segunda-feira (10), a Comissão Eleitoral do Náutico deve divulgar a decisão sobre o pedido de impugnação da chapa “Náutico do Futuro”, apresentado pelo sócio José Felix de Lima Santos Filho. O grupo é encabeçado pelo atual presidente Bruno Becker e pelo vice Ricardo Malta.

No último sábado, Becker apresentou sua defesa à Comissão Eleitoral, um documento de 13 páginas, contestando todos os pontos levantados no pedido de impugnação.

A expectativa é de que o resultado seja divulgado por volta das 18h (horário de Brasília).

A eleição do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro. A chapa da situação, “Náutico do Futuro”, tem Bruno Becker como candidato à reeleição e Ricardo Malta, atual vice-presidente do CT Wilson Campos, como candidato a vice-presidente do clube.

Confira alguns dos argumentos utilizados pelo sócio

Descumprimento de decisão do Conselho Deliberativo que determinava o uso dos recursos da rescisão com o Grupo Mateus exclusivamente para a Recuperação Judicial do clube;

Recusa no envio de documentos solicitados pelo Conselho Fiscal, o que teria impedido a análise das contas de 2024;

Falta de auditoria externa independente, exigida pela Lei Pelé e pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte;

Realização de vendas de direitos econômicos e novas obrigações financeiras sem autorização do juiz responsável pela Recuperação Judicial;

Silêncio em reunião do Conselho Deliberativo quando questionado sobre a prestação de contas, o que, segundo o pedido, configuraria confissão tácita de irregularidade.

Cronograma das eleições