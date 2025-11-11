Bastidores da renovação de Hélio com Náutico: dois técnicos, vínculo com Becker e investimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clube anunciou a renovação do vínculo de Hélio dos Anjos e também do filho Guilherme, que irão seguir desempenhando uma nova metodologia no futebol

Apesar da manutenção do comando técnico, a permanência de Hélio e Guilherme dos Anjos no Náutico não foi simples como mais uma renovação de contrato do futebol. O acerto entre os profissionais e a gestão do então presidente Bruno Becker apresentou nuances curiosas, de acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor. Isso fruto do momento político que vive o Timbu e também da política vontade de Guilherme de alçar voos maiores no mundo da bola.

Dois técnicos

O novo contrato oficializou a autonomia que Guilherme dos Anjos já tinha no futebol e também na comissão técnica do pai e treinador. Agora, oficialmente, o Náutico possuirá dois comandantes. Neste ano de 2025, o então assistente possuía uma maior liberdade no departamento. E não apenas dentro do campo.

Guilherme também ganhou autonomia nos bastidores do futebol alvirrubro. Não à toa, se vencer a eleição do próximo dia 30 de novembro, o presidente Bruno Becker não deve contratar um novo executivo de futebol. Ainda nesta temporada, o então diretor remunerado Edgard Montemor perdeu espaço e a renovação, mesmo com a vontade do profissional, ficou inviável.

Vale lembrar que o vice-presidente de futebol Eduardo Granja anunciou que não permanecer no cargo para a próxima temporada e tomou a decisão por motivos pessoais. Recentemente, Granja sofreu problemas de saúde e precisou até ser socorrido a um hospital.

Outro ponto importante de destacar nesse cenário é que o técnico Hélio dos Anjos, em entrevista recente ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, revelou que, com o acesso conquistado com o Náutico, ganhou ânimo para trabalhar por cerca de mais 3 ou 4 anos. Na mesma ocasião, Guilherme afirmou que era um desejo deixar de ser auxiliar e se transformar em técnico.

Vínculo com Becker

No novo contrato, que vai até o fim do ano de 2027, existe uma cláusula que envolve a política alvirrubra. Se o presidente Bruno Becker perder a eleição, Hélio e Guilherme podem rescindir o vínculo sem o pagamento de nenhuma multa rescisória.

Logo depois do acesso com o Náutico, Hélio cravou que não trabalha com o grupo de oposição da política alvirrubro. Lá, estão nomes como os ex-presidentes Edno Melo e Diógenes Braga, que teve uma pública desavença com o treinador e o filho na temporada 2022.

Investimento no CT

Nas entrevistas após o fim da temporada, Hélio dos Anjos não escondeu a necessidade que o Náutico terá de realizar investimentos no futebol para se manter no futebol profissional, principalmente no Centro de Treinamento Wilson Campos. A reportagem do Blog do Torcedor ouviu de uma fonte, sob sigilo, que os investimentos irão acontecer, porém, de forma gradativa.