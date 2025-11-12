Náutico sonda atacante do Cuiabá, mas enfrenta dificuldades na negociação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timbu segue ativo no mercado em busca de novos nomes para reforçar o time em 2026. Até o momento, cinco renovações de contrato já foram confirmadas

O Náutico segue ativo no mercado em busca de reforços para compor o elenco alvirrubro da temporada 2026, quando disputará o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em conversas de bastidores, apuradas pelo Blog do Torcedor, o atacante Alisson Safira, do Cuiabá, recebeu uma sondagem do clube pernambucano.

As conversas ainda estão em estágio inicial, porém, as tratativas são consideradas difíceis, o que torna complexa a possibilidade de um acordo com o centroavante.

Safira pertence ao Santa Clara, de Portugal, e está emprestado ao Cuiabá até o final da temporada.

Na Série B 2025, o centroavante disputou 22 partidas, marcou 10 gols e ocupa a quarta colocação na artilharia da competição, o líder é Pedro Rocha, com 14 gols.

Interesse em Alef Manga

Além da sondagem por Safira, há boatos nos bastidores sobre um possível interesse do Náutico em Alef Manga, atacante que defendeu o Avaí em 2025.

Até o momento, não há confirmação oficial de sondagem ou negociação, mas as especulações apontam que o jogador está no radar alvirrubro.

Na última temporada, Alef Manga, de 30 anos, disputou 31 jogos pelo clube catarinense, marcando quatro gols e distribuindo duas assistências.

Renovação de elenco

Enquanto busca novos nomes, o Náutico já confirmou cinco renovações para 2026: o volante Wenderson, o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o zagueiro Mateus Silva.

O elenco também segue contando com o volante Samuel e os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Samuel Otusanya, que possuem contrato vigente com o clube.