Santa Cruz avança em processo de mediação de recuperação judicial

Tricolor do Arruda negocia acordos com credores durante o mês de novembro. Ex-jogadores estão na lista de maiores credores da Cobra-Coral

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz segue avançando no processo de mediação extrajudicial autorizado pelo Tribunal de Justiça, que dá sequência ao processo de recuperação judicial do Tricolor do Arruda.

Em contato com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o advogado Eduardo Paurá, responsável pela recuperação judicial, detalhou a situação das negociações.

"O segundo dia da rodada de mediação foi extremamente exitoso, eu diria que até mais do que o primeiro dia. A equipe está fazendo um apanhado do que foi negociado, mas, com certeza, foram mais de 80 acordos negociados", declarou Paurá.

Paurá também explicou como funcionam as questões relativas aos parâmetros da negociação, como o deságio, além da ordem de recebimento de valores.

"Os parâmetros seguem os mesmos da primeira rodada e o foco agora é negociar e fazer o acordo com os credores de qualquer classe, mas sobretudo, da classe trabalhista, que aceitarem até R$ 30 mil pelos seus créditos.

Para quem tem créditos próximos a esse valor ou pouco superior, essa rodada de mediação é extremamente vantajosa, inclusive porque prevê o pagamento em até cinco dias da formalização do acordo".

Datas e horários das mediações extrajudiciais

São quatro mediações realizadas durante o mês de novembro. Dois encontros já foram realizados. Novas mediações serão promovidas nos dias 18 e 25, das 09h às 12h e 13h às 17h, no Estádio do Arruda e em formato virtual, pela internet.

Além disso, o Santa Cruz também promove mediações individuais em outras datas. Os credores interessados podem agendar através do e-mail campanhascfc@petraconsultores.com.br.

Veja os 10 maiores credores do Santa Cruz

Em seus perfis oficiais, o clube reafirmou o compromisso com a transparência, cooperação e responsabilidade, ressaltando que espera resultados concretos ainda neste ano.