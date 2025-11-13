Santa Cruz anuncia renovação de contrato do CEO Pedro Henriques
Dirigente, que está no Tricolor desde maio, participou do processo de transição do clube em SAF e permanecerá no Arruda até o fim de 2026
Na tarde desta quinta-feira (14), o Santa Cruz anunciou a renovação de contrato de Pedro Henriques, CEO do Tricolor do Arruda.
O dirigente, que está no clube desde maio, foi peça importante dos bastidores para a transformação da equipe em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Apesar de seu contrato com a Cobra-Coral ter expirado no final do último mês de outubro, sua permanência já era esperada e havia sido confirmada anteriormente pelo investidor da SAF, Iran Barbosa.
Pedro Henriques permanecerá na função de CEO do time até o final de 2026. Além dele, o executivo de futebol Harlei Menezes deve ter sua renovação comunicada nos próximos dias.
Últimas atualizações da SAF Coral
O processo de implementação da SAF do Santa Cruz segue em andamento. Na última quarta-feira (12), o Tricolor divulgou a lista atualizada de sócios aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), no dia 30 de novembro, que irá votar a reforma do Estatuto Social do clube.
São 2.730 sócios aptos votantes. Novas atualizações serão publicadas pela Cobra-Coral nos próximos dias.
Reforços para o elenco do Santa Cruz em 2026
Até o momento, o Santa Cruz já acertou seis contratações para o ano de 2026.
São o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e por fim, o atacante Robinho, do Botafogo-SP.
Além disso o time negocia a contratação do meia Patrick Allan, de saída do Náutico. Dois pontas e um centroavante seguem na lista de posições a serem reforçadas para a próxima temporada.
Para o início de 2025, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.